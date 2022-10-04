В Украине назвали сумму арестованных активов Беларуси и России 4.10.2022, 21:08

Речь идет об активах как физических, так и юридических лиц.

С конца февраля Бюро экономической безопасности Украины инициировало арест активов России и Беларуси на 44 млрд грн., или почти $1,2 млрд. Такие данные опубликованы на сайте Кабинета министров.

В сообщении сказано, что речь идет об активах как физических, так и юридических лиц.

Среди «наиболее значимых» арестованных активов указаны вагоны и товарно-материальные ценности в них, которые оценили в 19 млрд грн. ($514 млн), а также активы финансовых учреждений на 12,8 млрд грн. ($346 млн). В списке значатся и активы сети АЗС, которые оценили примерно в 2 млрд грн. ($54 млн), и несколько торговых центров ценой 1,3 млрд грн. ($35 млн).

Представители Бюро экономической безопасности заявили, что имущество ориентировочной стоимостью 1 млрд грн. уже передано Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, из них 238 млн грн. ($6,5 млн) реализовано в доход государства.

Кроме того, власти Украины определили и согласовали перечень из 23 юридических лиц, связанных с Россией и Беларусью, которые намерены включить в санкционный список.

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