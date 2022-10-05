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Россиянин рассчитался за голубику с жителем Бреста поддельными долларами

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  • 5.10.2022, 12:25
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Россиянин рассчитался за голубику с жителем Бреста поддельными долларами

Возбуждено уголовное дело.

Житель Бреста 43-х лет принес в один из банков города к обмену две денежные купюры достоинством 100 долларов США, сообщает УВД Брестского облисполкома.

У сотрудников банка возникли подозрения в подлинности, как оказалось небезосновательно: купюры оказались поддельными.

Мужчина пояснил милиции, что занимается выращиванием голубики в Малорите. Он сдал ягоды россиянину, который рассчитался за них иностранной валютой.

Когда «продавцу» понадобились деньги в национальной валюте, он взял доллары и пошел в обменник, чтобы их разменять. Однако деньги оказались фальшивыми. По данному факту в отношении неустановленного лица возбудили уголовное дело.

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