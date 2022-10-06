Наступление ВСУ в Херсонской области поставило Россию перед дилеммой 4 6.10.2022, 9:02

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Оккупанты хотят бежать через Днепр, но командование загоняет их в «котел».

Успешное наступление ВСУ в Херсонской области поставила перед Москвой дилемму: бежать за Днепр или остаться и обороняться. Для стабилизации фронта могут использовать свежих мобилизованных.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается, в сводке, Вооруженные силы Украины начали новую фазу наступательных операций в Херсонской области 2 октября 2022 года. Продвигаясь на юг, украинские подразделения отодвинули линию фронта еще на 20 км, в основном занимая позиции на восточном берегу Ингульца западнее Днепра, но еще не угрожая основным оборонительным позициям России.

По данным британской разведки, российские силы, как правило, отказывались от столкновения и отступали. Российское командование, вероятно, будет рассматривать растущую угрозу для сектора Новая Каховка как одну из своих самых насущных проблем. Поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных им путей для пополнения сил.

«Перед Россией стоит дилемма: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной; но политический императив будет заключаться в том, чтобы остаться и обороняться», - говорится в сообщении.

Россия направила большую часть своих сильно недоукомплектованных воздушно-десантных сил, ВДВ, на оборону Херсона. «Таким образом, у России в настоящее время мало дополнительных, качественных сил быстрого развертывания, доступных для стабилизации фронта: она, вероятно, нацелена на переброску мобилизованных резервов на этот сектор», - отмечают в Минобороны Британии.

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