«Сто тысяч рублей и налог в придачу» 6.10.2022, 9:41

Как белорусский банки подсаживают клиентов на «крючок».

Для того чтобы заполучить клиентов, банки проводят разные рекламные игры. Сайт tochka.by рассказывает, какие призы дают победителям и какие обязательства (да, вы не ослышались) возникают у тех перед банком и государством.

Этой осенью ряд белорусских банков организует рекламные игры с заманчивыми призами. Участвовать в них могут все желающие, у кого есть платежные карты этих банков.

На интернет-страницах, где рассказывают об играх, крупными шрифтами набраны суммы денежных призов – и эти цифры могут очень впечатлить. Но есть важные нюансы, которые не должны ускользнуть от внимания потенциальных игроков.

Если хочешь приз – трать деньги

Как правило, банки проводят рекламные игры в несколько этапов, а длятся они по несколько месяцев. Промежуточные и конечные даты розыгрышей призов объявляются заранее.

Благодаря новым технологиям гражданин может ознакомиться с правилами и условиями рекламных игр, не выходя из дома. Стать участником игры тоже можно дистанционно – достаточно зарегистрироваться на сайте.

Но одна лишь регистрация не означает, что игрок уже может претендовать на приз.

По условиям игры, чтобы стать победителем, нужно тратить определенные суммы со своей платежной карты на оплату покупок и услуг. Как правило, речь идет о разовых платежах по Br20–100.

Кроме того, в некоторых банковских рекламных играх требуется, чтобы участник самостоятельно регистрировал на сайте свои карт-чеки.

Еще одно условие, но не столь распространенное: игрок обязан тратить деньги в конкретных организациях, причем не только торговой сферы.

Если человек не против все это сделать, то, по меткому выражению одного из белорусских банков, впоследствии ему остается только «скрестить пальцы на удачу и ждать розыгрышей».

Каждого победителя обязательно известят об его удаче – это прямое обязательство банка согласно правилам игры.

Главное – держать телефон под рукой, чтобы проверять входящие смс и «кабинет игрока» на сайте банка.

Больше кодов – больше шансов

В октябре-декабре 2022 года белорусские банки предлагают своим клиентам участвовать в рекламных играх с весьма привлекательными призами.

Так, Беларусбанк проводит по 31 октября рекламную игру «Годныя грошы на годныя рэчы», рассчитанную на держателей карточек БЕЛКАРТ.

В рамках игры Беларусбанк ежемесячно разыгрывает денежные сертификаты на сумму Br250 (12 штук) и денежные призы на сумму Br1 тыс. (15 штук).

Сертификаты и призы могут достаться тому, кто потратит разово не менее Br20. При этом каждый карт-счет придется регистрировать на сайте.

Для того чтобы претендовать на главный приз Беларусбанка в размере Br100 тыс., игрок должен делать разовые покупки с помощью БЕЛКАРТ на суммы не менее Br50 в организациях торговли и сервиса.

Еще один белорусский банк – Белагропромбанк проводит рекламную игру «Простая геометрия».

Игра рассчитана на клиентов этого банка – держателей карт Visa, а продлится она до 9 ноября.

Участники «Простой геометрии» должны тратить за один раз не меньше Br30, чтобы претендовать на несколько неденежных призов. Это один электрокар Geely Geometry C (2021 года выпуска, красный металлик), шесть электросамокатов Tribe Bro 6.5 и пять велосипедов Arena Storm 2021.

При этом Белагропромбанк автоматически присваивает игровые коды за каждые Br30 в чеке.

Рекламную игру этой осенью также проводит белорусский Альфа-Банк.

Как и у Беларусбанка, главный приз в рекламной игре составляет Br100 тыс. Также у Альфа-Банка есть 20 призов в размере Br1 тыс.

Для того чтобы участвовать в игре «Без купюр» Альфа-Банка, держателю карты нужно тратить не меньше Br100 за один раз – за каждую оплату до 5 декабря игроку начисляется один так называемый «шанс».

Игры на «трезвую» голову

Как видно, в ходе рекламных игр банки предлагают держателям своих платежных карт призы в виде не только денежных призов.

Взамен банки «подстегивают» людей к тому, чтобы во время игры они тратили как можно больше денег – и самим банкам, и экономике страны от этого будет только польза.

Впрочем, банки и не скрывают своих целей. Так, в правилах одной из игр прямо указано, что она проводится «в целях стимулирования проведения безналичных платежей».

Вместе с тем никто и не утверждает, что так банки добиваются от белорусов незапланированных, или так называемых стихийных, расходов.

Участники игр вполне могут тратить свои деньги только на обдуманные покупки/услуги и вдобавок радостно предвкушать, как однажды получат суперприз.

Плати подоходный, победитель

Участникам рекламных игр важно знать о том, что призы в этих играх облагаются подоходным налогом, в отличие от выигрышей в лотерее.

К примеру, 13% от Br100 тыс. составляет Br13 тыс. – именно столько должен отдать государству участник рекламной игры, которую проводит банк. А Br87 тыс. он получит на руки в качестве выигрыша.

Может оказаться, что подоходный налог в итоге заплатит за победителя сам организатор игры, то есть банк.

Причем эти расходы будут заранее запланированы в призовом фонде игры – сверх денег на выплаты призов. В результате победитель получит обещанный банком денежный приз целиком и полностью – в нашем примере это Br100 тыс.

Призы заменить нельзя

Проходя регистрацию, игрок тем самым признает, что он соглашается с правилами проведения банковской рекламной игры и готов их выполнять.

Эти правила нередко представляют собой отдельный многостраничный документ, который нужно скачивать с сайта. Именно в нем сказано о том, что с выигрышей должен уплачиваться подоходный налог.

Существуют и другие причины, по которым гражданам стоит внимательно прочесть правила игры, прежде чем к ней присоединяться.

Из этого документа они могут в том числе узнать, что призы не подлежат замене, а выплата денежного эквивалента призов невозможна.

Скриншот: выдержка из правил рекламной игры, которую проводит один из белорусских банков

То есть если человек выиграл самокат, он не имеет права требовать другую модель другой расцветки или того, чтобы банк "выдал" самокат деньгами.

«Круто, ты попал на ТВ»

В разделе правил «Права и обязанности участников игры» можно найти и другую важную информацию.

К примеру, здесь может быть сказано о том, что участие в игре предполагает, что игрок будет давать интервью, в том числе по радио, телевидению, в интернете, а также сниматься для рекламы об этой игре, причем бесплатно.

Участвуя в игре, ее участники тем самым соглашаются и с тем, что их собственные имена, отчества и фамилии, фотографии, аудио- и видеоинтервью организатор может использовать «в порядке, установленном законодательством», причем с передачей ему всех прав.

Как видно, информация о том, что гражданин выиграл приз, не останется в тайне – в этом сходство рекламных игр банков с лотереями.

Как известно, «Белорусские лотереи» всегда публикуют фотографии всех победителей во всех тиражах, приводят их имена и место жительства, а также делают с ними интервью, готовят другие рекламные материалы.

Поэтому, победив в банковской рекламной игре, готовьтесь не только к уплате подоходного налога, но и к тому, чтобы стать публичной личностью.

Мошенники тут как тут

Банковские рекламные игры и все, что с ними связано, обожают мошенники.

Так, в конце сентября стало известно, что злоумышленники транслировали через соцсети рекламу с предложением якобы от Приорбанка – пройти опрос и получить денежное вознаграждение.

При этом в рекламе использовались фирменные цвета банка и его логотип.

После прохождения опроса граждан перенаправляли на фишинговую страницу. Здесь преступники под видом банковских работников требовали предоставления личной информации от граждан, чтобы «залезть» в их кошелек.

Поэтому читайте правила проведения игр, уточняйте все вопросы напрямую в банках и играйте себе в удовольствие, но будьте настороже.

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