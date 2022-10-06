Переполох в Кремле 1 6.10.2022, 12:57

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«Хозяин» исчезает, как Чеширский кот.

Российско-израильский политтехнолог Михаил Шейтельман полностью согласился с прогнозом Института изучения войны о том, что разобщенность информационной подачи на пропагандстских каналах может пошатнуть режим Путина.

«Но это не когда-то там в будущем будет, это происходит прямо сейчас. Конечно, у нас нет никакой социологии, и мы, наверное, пока не говорим о каком-то народном восстании, но внутриэлитный разброд уже пошел», – уверенно заявил эксперт в эфире «24 канала».

Затем Шейтельман напомнил, что месяц назад он тоже говорил о разброде внутри российских элит, но тогда убедительных доказательств еще не было и ориентироваться приходилось только на косвенные признаки. Но сегодня, видя пропагандистов, говорящих совершенно разное, мы как раз и наблюдаем этот конфликт между элитами.

«И точно так же в словах Пескова мы наблюдаем конфликт, – подчеркнул эксперт. – Песков не знает, на кого он завтра будет работать. Понимаете, у него сегодня начальник Путин, но он же собирается пережить нынешнего президента РФ. Сегодня слишком многие люди в России (имею в виду элиту) задумались, что им делать после Путина. На кого работать, кому подчиняться? Слушаться Пригожина и Кадырова? У них сейчас большие проблемы. У них хозяин исчезает. Они так же, как и мы, видят, что власть Путина постепенно растворяется, не то чтобы шатается, а исчезает по частям, как Чеширский кот».

По мнению Шейтельмана, Пригожин именно поэтому и стал внезапно политиком, потому что начал искать себе место в будущей конструкции России. «Когда не будет Путина, он же не сможет быть «поваром» следующего президента. Ему нужно быть кем-то другим», – с улыбкой произнес политтехнолог.

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