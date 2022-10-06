закрыть
6 октября 2022, четверг, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киеве прогремел мощный взрыв

1
  • 6.10.2022, 13:15
  • 6,506
В Киеве прогремел мощный взрыв

Жителям города на телефоны пришли экстренные уведомления.

Жителей Киева четверг, 6 октября, около 12:30 напугал звук мощного взрыва, после чего киевлянам на телефоны начали приходить странные экстренные уведомления

Об этом сообщает Telegram-канал «Киев. Главное».

Такие оповещения получили киевляне после взрыва.

В Киевской ОВА предупредили, что 6 октября в Вышгородском районе продолжаются учения для саперов. Поэтому жители Киевской области могут слышать звуки взрывов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип