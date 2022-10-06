В Киеве прогремел мощный взрыв 1 6.10.2022, 13:15

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Жителям города на телефоны пришли экстренные уведомления.

Жителей Киева четверг, 6 октября, около 12:30 напугал звук мощного взрыва, после чего киевлянам на телефоны начали приходить странные экстренные уведомления

Об этом сообщает Telegram-канал «Киев. Главное».

Такие оповещения получили киевляне после взрыва.

В Киевской ОВА предупредили, что 6 октября в Вышгородском районе продолжаются учения для саперов. Поэтому жители Киевской области могут слышать звуки взрывов.

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