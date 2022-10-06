В Киеве прогремел мощный взрыв

В Киеве прогремел мощный взрыв1
- 6.10.2022, 13:15
- 6,506
Жителям города на телефоны пришли экстренные уведомления.
Жителей Киева четверг, 6 октября, около 12:30 напугал звук мощного взрыва, после чего киевлянам на телефоны начали приходить странные экстренные уведомления
Об этом сообщает Telegram-канал «Киев. Главное».
Такие оповещения получили киевляне после взрыва.
В Киевской ОВА предупредили, что 6 октября в Вышгородском районе продолжаются учения для саперов. Поэтому жители Киевской области могут слышать звуки взрывов.