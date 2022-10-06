закрыть
6 октября 2022, четверг, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Херсонские коллаборанты потребовали от Шойгу застрелиться

17
  • 6.10.2022, 14:59
  • 5,980
Херсонские коллаборанты потребовали от Шойгу застрелиться
Сергей Шойгу

Но слово «офицер» для многих непонятно.

Предатель Украины, так называемый «замглавы Херсонской ОГА» Кирилл Стремоусов считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу должен был застрелиться.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

«Многие говорят, что на месте министра обороны, допустившего такое положение, просто мог бы как офицер застрелиться. Но слово «офицер» для многих является непонятным словом», - сказал предатель Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип