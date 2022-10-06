Херсонские коллаборанты потребовали от Шойгу застрелиться 17 6.10.2022, 14:59

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Сергей Шойгу

Но слово «офицер» для многих непонятно.

Предатель Украины, так называемый «замглавы Херсонской ОГА» Кирилл Стремоусов считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу должен был застрелиться.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

«Многие говорят, что на месте министра обороны, допустившего такое положение, просто мог бы как офицер застрелиться. Но слово «офицер» для многих является непонятным словом», - сказал предатель Украины.

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