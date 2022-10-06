Херсонские коллаборанты потребовали от Шойгу застрелиться

Херсонские коллаборанты потребовали от Шойгу застрелиться17
- 6.10.2022, 14:59
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Но слово «офицер» для многих непонятно.
Предатель Украины, так называемый «замглавы Херсонской ОГА» Кирилл Стремоусов считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу должен был застрелиться.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
«Многие говорят, что на месте министра обороны, допустившего такое положение, просто мог бы как офицер застрелиться. Но слово «офицер» для многих является непонятным словом», - сказал предатель Украины.