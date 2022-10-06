Красный костел: сложная судьба самого известного белорусского храма 2 6.10.2022, 19:12

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Фото: Белсат

Лукашенковский режим — не первый, кто пытается его закрыть.

6 октября стало известно, что власти могут забрать у верующих минский католический храм святых Симеона и Елены, более известный как Красный костел. По этому поводу корреспонденты «Белсата» решили вспомнить историю самой знаменитой святыни Минска – порой довольно трагическую.

После оккупации Беларуси Российской империей, а тем более после подавления освободительных восстаний российские власти запретили строительство новых католических святынь. С инициативой построить новый костел минчане-католики выступили в 1897 году, но получили разрешение только через восемь лет – в 1905-м: строительству нового храма активно сопротивлялись светские и православные власти Российской империи.

Красный костел в Минске, Беларусь. 1958 год. Фото: Иванов Н.А.

Все расходы на строительство взял на себя известный общественно-политический деятель Эдвард Войнилович, поставивший условием, чтобы костел назвали в честь его детей, Симеона и Елены, умерших в юности. Новую церковь освятили в 1910 году.

Трудные времена для прихода наступили с приходом большевистской власти. В 1923 году костел разграбили: вывезли мебель, часы, иконы, посуду, белье и даже чернильницы, сбросили колокола с башен. Перед этим в 1922 году верующие смогли вывезти в Белосток книжный фонд приходской библиотеки. Однако богослужения продолжались.

Окончательно Красный костел советские власти закрыли в 1932 году, приспособив здание под помещение Польского театра БССР. Тогда же с костела сбросили кресты. После начала репрессий против польского меньшинства в 1937 году в костеле разместилась киностудия «Савецкая Беларусь».

Мессы возобновились в костеле в 1941 году, уже при немецкой оккупации. Но при этом нацисты репрессировали священников: 1941 году убили настоятеля Станислава Гляковского, а в рождественскую вигилию 1942 года из Красного костела забрали и убили в Тростенце отца Винцента Годлевского, одного из бывших лидеров партии «Белорусская христианская демократия». Некоторые, например, отец Адам Пучкар-Хмелевский, закончили свою жизнь еще раньше в советском ГУЛАГе.

С возвращением советской власти костел снова закрыли, вернув в него киностудию. А в 1960-х годах здание вообще хотели взорвать и построить на его месте кинотеатр. Но в результате протестов творческой интеллигенции и смены республиканских властей БССР костел уцелел. В нем разместили Дом кино, кафе и музей. Именно в Доме кино в 1988 году состоялось организационное собрание будущего Белjрусского Народного фронта «Адраджэнне».

В 1986 году минские католики создали инициативную группу, которая требовала возвращения Красного костела верующим. И в 1990 году Мингорисполком решил им вернуть здание. Настоятелем возрожденного прихода стал отец Владислав Завальнюк, который занимает этот пост до сегодняшнего дня. Первую мессу в возвращенном храме 21 ноября отслужил епископ Тадеуш Кондрусевич. С тех пор началась и реставрация Красного костела. Вернули в него в 2006 году и останки Эдварда Войниловича, который умер в 1928 году в Польше.

Тем не менее, здание не оформлено как собственность прихода, а передано ему на условиях безвозмездного пользования. В 2013 году святыню закрепили для хозяйственного ведения за предприятием «Минское наследие». В 2020 году организация выставила большие счета Красному костелу. На то время от верующих требовали около Br 166 тысяч как налог на землю и оплату амортизации за пользование зданием. С тех пор сумма только выросла, так как каждый месяц от прихода требовали платить еще по Br 13 тысяч.

При этом приход был лишен «права на получение налоговых льгот на уплату земельного налога и налога на недвижимость, гарантированных законодательством Республики Беларусь». После петиции верующих и заявления беларусских католических иерархов этот вопрос некоторое время не поднимался.

Давили власти на приход и физически. Во время протестов 2020 года 26 августа ОМОН начал разгонять людей возле Красного костела и закрыл дверь в церковь, никого не впуская и не выпуская. Несмотря на это, 9 сентября в костеле с вдохновляющей речью выступил епископ Юрий Кособуцкий.

А теперь, через два года, при загадочных обстоятельствах власти решили закрыть костел. 26 сентября, по официальной версии, в храме случился пожар, после чего власти закрыли его и не пускали внутрь даже священников – якобы по причинам безопасности. 6 октября стало известно, что церковь вовсе могут забрать у верующих.

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