Последнее слово Ирины Левшиной: Период мракобесия минует 4 6.10.2022, 20:31

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Ирина Левшина

Правда одна.

В последнем слове главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина возмутилась волной борьбы с инакомыслием и журналистикой. Издание «Позiрк» опубликовало полный текст речи Левшиной. 6 октября ее осудили на 4 года колонии общего режима, приговоры ее коллегам – до 14 лет усиленного режима.

Ирина Левшина поблагодарила адвоката и рассказала, что уже год находится в следственном изоляторе, из которого наблюдала за попытками выставить ее редакцию «экстремистами». Она упомянула, что за полтора года в Беларуси были уничтожены десятки средств массовой информации, а сотни журналистов лишились работы или были вынуждены бежать за границу от уголовного преследования.

«Зачистки на информационном поле беспрецедентны и немыслимы для цивилизованного государства в XXI веке, – говорила Левшина. – Кто-то явно перепутал причинно-следственные связи, решив сделать журналистов ответственными за события, произошедшие в нашей стране в 2020 году».

Она заявила, что независимые медиа ни к чему не призывали и ничего не выдумывали, а «реальность была круче любой выдумки». Она напомнила, что силовики прицельно стреляли по журналистам резиновыми пулями и бросали в них светошумовые гранаты, поэтому журналистам приходилось работать в бронежилетах.

Левшина также напомнила суду о законе «О СМИ», в котором есть такие слова: «Средства массовой информации обеспечивают свободное выражение и распространение мнений и взглядов в обществе». А цензуру со стороны государства закон запрещает.

Силовикам она посоветовала посмотреть хотя бы одну передачу пропагандиста Григория Азаренка: «Там по каждому выпуску можно заводить дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: за клевету, оскорбление, разжигание ненависти».

«Но нет. В тюрьмах сидят десятки журналистов именно негосударственных СМИ. Как будто правда бывает государственной или негосударственной. Правда – она одна», – говорила Левшина в последнем слове.

Она добавила, что не просит суд о снисходительности относительно себя, потому что считает себя невиновной и гордится тем, что находится рядом с другими подсудимыми по «делу БелаПАН». Издание, пообещала она, вернется в Беларусь, а «период мракобесия минует, как истекает все глупое». И сама она за решеткой фактически продолжит работать журналисткой: говорит, что «традиционные уголовники, глядя на нас, начинают читать Солженицына и интересоваться темой сталинских репрессий».

Главный редактор БелаПАНа Ирина Левшина получила 4 года колонии общего режима, медиаменеджер Андрей Александров – 14 лет колонии усиленного режима и штраф в Br 32 тысячи, его жена Ирина Злобина – 9 лет колонии общего режима и штраф в Br 25,6 тысячи, экс-директор БелаПАНа Дмитрий Новожилов – 6 лет колонии усиленного режима и штраф в Br 22,4 тысячи.

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