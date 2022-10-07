Сколько сейчас белорусы могут заработать на грибах, ягодах и овощах? 4 7.10.2022, 12:10

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Еще можно сдать грецкие орехи.

В заготовительных пунктах Барановичей, по данным на 6 октября, принимают яблоки – по 12 копеек за килограмм, клюкву – по 6 рублей за кило, пишет intex-press.by.

Из грибов можно сдать маслята – 2 рубля за килограмм, опята – 1,8 рубля за кило, грузди – 1 рубль за килограмм. Также принимают белые боровики I сорта по 8 рублей и II сорта – по 5 рублей за кило.

– Еще люди могут сдать нам грецкие орехи и фасоль – по 4 рубля за килограмм, – рассказали в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское райпо. – Мы продолжаем принимать и сезонные овощи: капусту, свеклу, морковь, картошку – по 40 копеек за кило, лук по 70 копеек за кило и чеснок по 4 рубля за килограмм.

Цены на ягоды, грибы и овощи, как отмечают в заготовительном пункте на улице Калинина, 140, могут меняться ежедневно.

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