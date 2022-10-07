Мобилизованные россияне массово «пропали» на второй день после прибытия на фронт 6 7.10.2022, 12:22

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Украинская разведка опубликовала перехват.

Российский оккупант рассказал жене, как около 65 мобилизованных исчезли на второй день после прибытия на фронт в Украину.

Соответствующий телефонный перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

«У нас 65 человек пропало вот из этих мобилизованных. Только приехали — и вот на другой день пропали», — рассказал оккупант.

Также он пожаловался жене на невыносимую ситуацию и на пребывание под постоянным огнем.

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