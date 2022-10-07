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Мобилизованные россияне массово «пропали» на второй день после прибытия на фронт

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  • 7.10.2022, 12:22
  • 13,458
Мобилизованные россияне массово «пропали» на второй день после прибытия на фронт

Украинская разведка опубликовала перехват.

Российский оккупант рассказал жене, как около 65 мобилизованных исчезли на второй день после прибытия на фронт в Украину.

Соответствующий телефонный перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

«У нас 65 человек пропало вот из этих мобилизованных. Только приехали — и вот на другой день пропали», — рассказал оккупант.

Также он пожаловался жене на невыносимую ситуацию и на пребывание под постоянным огнем.

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