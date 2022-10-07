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Дроны-камикадзе «Шахид-136» базируются на аэродроме в Лунинце?

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  • 7.10.2022, 17:45
  • 10,222
Дроны-камикадзе «Шахид-136» базируются на аэродроме в Лунинце?

Речь идет про несколько десятков иранских БПЛА.

По информации «Украина Online», имеется точное подтверждение нахождения иранских БПЛА на территории Беларуси. Также сообщается, что беспилотники базируются на военном аэродроме «Лунинец».

Есть большая вероятность их пуска со стороны Беларуси, констатирует украинское СМИ. В Лунинце насчитали минимум 20 дронов-камикадзе «Шахид-136» и заметили пункт управления ими.

Именно на аэродроме в Лунинце базировались российские самолёты, бомбившие Украину. Отсюда совершались пуски ракет установками «Искандер».

В настоящее время аэродром готовится для размещения российской военной базы.

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