Нобель – свидетель защиты
- Андрей Санников
- 9.10.2022, 8:59
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Случай Алеся Беляцкого уникальный.
Лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий – не третий в истории лауреат за решеткой, как поспешила сообщить пресса, он единственный. И случай его уникальный.
Предшественник Муратова и Рессы
Когда в прошлом году вручали Нобеля мира Дмитрию Муратову и Марии Рессе, мы узнали, что они стали первыми с 1935 года журналистами, которым была вручена эта премия.
В 1935 году ее получил немецкий писатель и журналист Карл фон Осецки. Нобелевский комитет отметил, что лауреата отличает «горячая любовь к свободе мысли, вера в необходимость свободного соревнования во всех областях духовной жизни, широкое мировоззрение, уважение к ценностям других народов и доминирующая над всем этим идея мира». Карл фон Осецки был назван не просто «символом борьбы за мир», а скорее «защитником мира».
В момент присуждения премии Осецки находился в тюремной больнице. Его перевели туда из концлагеря, в который его заключили по приказу Гитлера.
Карл фон Осецки был первыми в истории Нобеля мира лауреатом, получившим премию, находясь в неволе.
Хартиец Лю Сяобо
Вторым в истории узником-лауреатом стал Лю Сяобо, китайский правозащитник, литератор. Лю Сяобо с 2003 года возглавлял китайский ПЕН-центр. В 2008 году он подписал «Хартию-08» c требованием демократических реформ. После этого его арестовали. Это случилось за два дня до запланированной публикации «Хартии».
В декабре 2009 года он был приговорен к 11 годам заключения за «подстрекательство к подрыву государственного строя».
В момент присуждения Лю Сяобо премии «за длительную ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае» он находился в тюрьме.
Беляцкий – единственный
Кроме Осецки и Лю Сяобо премии получали и другие узники режима: Андрей Сахаров (находясь в ссылке), Лех Валенса и Аун Сан Су Чжи (находясь под домашним арестом).
Только один лауреат Нобелевской премии мира, Алесь Беляцкий, встречает новость о высокой мировой награде за решеткой в ожидании суда.
Алесь - единственный обвиняемый, но не осужденный лауреат.
Все предыдущие были осуждены или приговорены.
Эта ситуация уникальна и абсурдна, что, впрочем, неудивительно для лукашенковской Беларуси.
Будь диктатор в здравом уме, он бы приказал как можно скорее выпустить Алеся, да и всех политзаключенных. Без всяких судов, которых в Беларуси давно нет, без имитации процессуальных действий.
Попытки осудить Беляцкого по уголовным обвинениям - нелепость, никто в мире в такой суд не поверит, как никто не верит ни одному лукашенковскому суду над «политическими».
А тут свидетелем защиты будет сам Нобель!
Андрей Санников, «Фейсбук»