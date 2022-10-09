Нобель – свидетель защиты Андрей Санников

9.10.2022, 8:59

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Случай Алеся Беляцкого уникальный.

Лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий – не третий в истории лауреат за решеткой, как поспешила сообщить пресса, он единственный. И случай его уникальный.

Предшественник Муратова и Рессы

Когда в прошлом году вручали Нобеля мира Дмитрию Муратову и Марии Рессе, мы узнали, что они стали первыми с 1935 года журналистами, которым была вручена эта премия.

В 1935 году ее получил немецкий писатель и журналист Карл фон Осецки. Нобелевский комитет отметил, что лауреата отличает «горячая любовь к свободе мысли, вера в необходимость свободного соревнования во всех областях духовной жизни, широкое мировоззрение, уважение к ценностям других народов и доминирующая над всем этим идея мира». Карл фон Осецки был назван не просто «символом борьбы за мир», а скорее «защитником мира».

В момент присуждения премии Осецки находился в тюремной больнице. Его перевели туда из концлагеря, в который его заключили по приказу Гитлера.

Карл фон Осецки был первыми в истории Нобеля мира лауреатом, получившим премию, находясь в неволе.

Хартиец Лю Сяобо

Вторым в истории узником-лауреатом стал Лю Сяобо, китайский правозащитник, литератор. Лю Сяобо с 2003 года возглавлял китайский ПЕН-центр. В 2008 году он подписал «Хартию-08» c требованием демократических реформ. После этого его арестовали. Это случилось за два дня до запланированной публикации «Хартии».

В декабре 2009 года он был приговорен к 11 годам заключения за «подстрекательство к подрыву государственного строя».

В момент присуждения Лю Сяобо премии «за длительную ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае» он находился в тюрьме.

Беляцкий – единственный

Кроме Осецки и Лю Сяобо премии получали и другие узники режима: Андрей Сахаров (находясь в ссылке), Лех Валенса и Аун Сан Су Чжи (находясь под домашним арестом).

Только один лауреат Нобелевской премии мира, Алесь Беляцкий, встречает новость о высокой мировой награде за решеткой в ожидании суда.

Алесь - единственный обвиняемый, но не осужденный лауреат.

Все предыдущие были осуждены или приговорены.

Эта ситуация уникальна и абсурдна, что, впрочем, неудивительно для лукашенковской Беларуси.

Будь диктатор в здравом уме, он бы приказал как можно скорее выпустить Алеся, да и всех политзаключенных. Без всяких судов, которых в Беларуси давно нет, без имитации процессуальных действий.

Попытки осудить Беляцкого по уголовным обвинениям - нелепость, никто в мире в такой суд не поверит, как никто не верит ни одному лукашенковскому суду над «политическими».

А тут свидетелем защиты будет сам Нобель!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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