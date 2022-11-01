Белорусские «Дзяды» отметят шествием в Варшаве

Белорусские «Дзяды» отметят шествием в Варшаве1
- 1.11.2022, 8:51
Митинг, шествие, концерт и молебен начнутся сегодня в 14:00.
В Варшаве 1 ноября пройдут митинг, шествие, концерт и молебен по случаю осенних «Дзядов». Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава варшавской общины Белорусской христианской демократии Евгений Дудкин.
Митинг и шествие «Дзяды» в Варшаве начнутся в 14:00 1 ноября на площади Пилсудского. Затем участники пройдут шествием к памятнику Адаму Мицкевичу и Замковой площади.
Евгений Дудкин сообщил, что шествие пройдет под звуки белорусской дуды и барабанов от группы Lity taler. На Замковой площади с патриотической программой выступит музыкальная группа «23.34». В 16 часов в греко-католической церкви по улице Медовая, 16 состоится короткая молитва и поминальный стол. Официальный организатор мероприятия – Елена Янушковская.
А началом мероприятий 1 ноября станет Святая Месса по погибшим за Украину белорусским солдатам, которую в 11:30 отслужат в нижнем костеле св. Александра на площади Трех крестов.