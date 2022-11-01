Бойцы ВСУ на БТР заехали в Беларусь

Бойцы ВСУ на БТР заехали в Беларусь17
- 1.11.2022, 21:27
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Белорусские солдаты спрятались, решив, что те пошли в наступление.
Бойцы Вооруженных сил Украины случайно заехали на территорию Беларуси на своем бронетранспортере. Белорусские военные были напуганы визитом гостей.
Они спрятались от ВСУ, очевидно, решив, что те пошли в наступление. Об инциденте рассказал украинский военный в соцсетях, передает «Главред».
«Ездили на БТРе, немного [ошиблись - неценз.], возвращаемся, заезжаем уже в Украину. <...> Они попрятались там, не понимают, что происходит. Думали, наступление», – сообщил украинский защитник.
Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси.