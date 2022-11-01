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Бойцы ВСУ на БТР заехали в Беларусь

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  • 1.11.2022, 21:27
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Бойцы ВСУ на БТР заехали в Беларусь

Белорусские солдаты спрятались, решив, что те пошли в наступление.

Бойцы Вооруженных сил Украины случайно заехали на территорию Беларуси на своем бронетранспортере. Белорусские военные были напуганы визитом гостей.

Они спрятались от ВСУ, очевидно, решив, что те пошли в наступление. Об инциденте рассказал украинский военный в соцсетях, передает «Главред».

«Ездили на БТРе, немного [ошиблись - неценз.], возвращаемся, заезжаем уже в Украину. <...> Они попрятались там, не понимают, что происходит. Думали, наступление», – сообщил украинский защитник.

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси.

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