В Мелитополе подорвали коллаборанта-«замминистра»1
- 11.11.2022, 11:38
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Стали известны новые подробности покушения на предателя.
Во временно оккупированном Мелитополе подорвали так называемого «замминистра по спорту региона». Взрыв раздался в подъезде дома, где проживал коллаборант.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
«Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе. По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы Андрей Бойко. Судьба предателя пока неизвестна. Ждем новостей от сил сопротивления», - написал Федоров.
Тем временем в Страткоме ВСУ сообщили, что взрыв произошел именно в квартире предателя.
«По предварительной информации в Мелитополе взорвали коллаборанта. Взрыв произошел в квартире, где проживает Андрей Бойко», - говорится в сообщении.
Российские пропагандистские СМИ также подтвердили инцидент.
«Взрывное устройство было заложено в ливневый сток возле козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник», - сообщили РосСМИ.
Там сообщили, что коллаборант жив, но «слегка контужен». А так называемая «полиция» уже угрожает отомстить за Бойко.