Никаких шансов у Путина нет 4 Альфред Кох

13.11.2022, 16:36

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Россия — сырьевой придаток Китая и Индии.

Миновал двести шестьдесят второй день войны. На фронте никаких изменений не произошло. Хватило вчерашнего. Хотя в Донбассе очень горячо. Там россияне не прекращают своих попыток наступать.

Все гадают: куда Суровикин бросит высвободившиеся с правого берега Днепра части? И куда свои высвободившиеся войска бросит Залужный? И кто из них будет расторопнее и успеет первым создать перевес в силах на каком-то локальном участке фронта для его прорыва?

Что теперь ждать от россиян? Наступления из Беларуси на Киев? На Волынь? Или они будут продолжать пытаться выдавливать ВСУ из Донецкой области? Не тщетны ли этих их попытки? Они больше восьми месяцев пытаются это сделать - и не сказать, что сильно преуспели: половина Донецкой области по прежнему контролируется Украиной.

Поживем - увидим. Война раскрутила свой страшный маховик и он теперь крутится с невероятной силой. Возобновят ли россияне обстрелы украинских городов? Дошли ли до них иранские баллистические ракеты и дроны-камикадзе?

Или верны слухи, что Иран решил обождать с поставками, чтобы не провоцировать своих врагов (Израиль, Саудовскую Аравию и США) на какие-то ответные действия. Ирану, с учетом идущей там сейчас внутренней смуты, меньше всего хочется залезать в спровоцированный Россией скандал. Кончится это может очень плохо для Ирана. Вплоть до авиационной атаки на заводы по производству ракет и дронов. Израиль так уже делал и «может повторить» (хе-хе).

Ясно одно: Россия сейчас переживает острый кризис. После бегства российской армии на левый берег Днепра, в обществе идет процесс осознания новой реальности. Возможно он начался раньше, но, судя по пабликам, обсуждаться и формулироваться он стал сейчас.

До сих пор россияне находились в некоей выдуманной реальности, напичканной фантазиями одна красивее другой. В этой реальности Россия - это одна из ведущих мировых экономик. У России - вторая армия мира. У нее огромный промышленный потенциал, современная высокоразвитая наука и выдающаяся культура. В ее недрах спрятаны несметные сокровища и все люди на Земле завидуют россиянам, что у них такая богатая страна. Отдельно россиянам завидуют потому, что у них есть выдающийся президент, который всех путает своими многоходовочками, а потом - обыгрывает. И вообще, русские - могучий и здоровый душевно и физически народ, который не проиграл ни одной войны и может противостоять всему свету.

И вот этот чудный мир теперь начинает исчезать, а его место постепенно занимает грубая реальность, которая говорит, что Россия - стареющая страна, население которой стремительно сокращается. По продолжительности жизни она занимает 101 место, а эту война отбросит Россию еще на пару десятков мест назад. Промышленность у Россия отсталая, невосприимчива в инновациям и неконкурентоспособна, а ВВП не растет уже почти 10 лет.

В России плохая экология и люди много болеют. Но медицина в стране развалена и люди умирают от таких болезней, которые в других странах уже давно научились лечить. Образование находится в разрушенном состоянии и ни один российский вуз не входит в рейтинг ста первых университетов мира.

В России каждый седьмой ее гражданин находится за чертой бедности. Это при том, что эта черта устанавливается самими властями и не является объективным показателем.

Можно еще много чего перечислять про Россию. И про уровень коррупции и про социальное неравенство, и про отсутствие социальных лифтов и отрицательный отбор, и про всесилие силовиков и отсутствие независимого суда, и про разрушение институтов демократии и вопиющие нарушения элементарных прав человека.

Можно вспомнить про то, что самая богатая газом страна не может газифицировать свою деревню. Что в значительной части российских школ нет теплого туалета. Про алкоголизм и наркоманию, про эпидемию СПИДа (давно побежденного везде, кроме Африки), про отсутствие самых необходимых лекарств, про самый высокий в мире уровень абортов…

Но и перечисленного достаточно чтобы засевшая в голове у обывателя пропагандистская карета превратилась в тыкву и он спустился с небес на землю. И уход из Херсона может стать тем холодным душем, который, наконец, протрезвит опьяневшего от льстивых рассказов россиянина.

Он должен, наконец, понять, что авантюры такого масштаба стране просто не по карману. Что угрозы безопасности, которыми пугали их кремлевские жители - высосаны из пальца. И что у страны есть намного более важные и первоочередные задачи, чем война с Украиной.

Россия должна просто прекратить эту войну. Сейчас. Немедленно. Если она не хочет развалиться и исчезнуть. Очевидно, что легкая победоносная прогулка, которую планировал Путин, оказалось полномасштабной войной, к которой никто в Москве не готовился. И если бы с самого начала было известно куда все это вылезет - бьюсь об заклад: никто бы не стал даже начинать.

Еще раз: Россия маленькая, бедная, слаборазвитая страна - сырьевой придаток. Раньше - Запада, а теперь - Китая и Индии. Ее работоспособное население невелико и в значительной степени состоит из гастарбайтеров. Огромные пространства и суровый климат сильно удорожают даже конкурентоспособную продукцию за счет больших транспортных издержек и длинного отопительного сезона.

Россия не готова продолжать эту войну. Строго говоря, она вообще к ней не была готова. Но продолжать она ее просто не может. Нет физической возможности. Можно, конечно, всех поставить раком, устроить всем козью морду, загнать в казармы на хлеб и воду и заставить работать сутки напролет. А мужчин от 16-ти до 60-ти без разбору поставить под ружье.

Но зачем?! Вы все равно не выиграете. Экономика, с которой вы связались на порядок больше вашей. Вам ее не переплюнуть. Вся затея имела хоть какие-то шансы на успех, если бы Запад оставил Украину одну в беде. Но он ее не оставил. Теперь это уже ясно как Божий день. Никаких шансов у России нет.

Можно еще какое-то время поупираться, убить еще тысячи людей, продолжить разрушать украинские города и т.д. Но исход всего этого будет тот же самый: Россия проиграет эту войну. А Украина ее выиграет.

Потому, что Россия одна, а с Украиной весь свободный мир, который поддержал Украину потому, что наше дело правое. А значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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