Хоккеист белорусской команды «Звезда» умер во время матча 14.11.2022, 19:21

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Сергей Брык

Он скончался на 61-м году жизни.

13 ноября на 61-ом году жизни во время хоккейного матча между командами «Ice Needlz» - «Звезда» скоропостижно скончался Сергей Брык, сообщает белорусская Ассоциация любительского хоккея.

Сергею Брыку стало плохо на льду и он потерял сознание. Врачи пытались реанимировать хоккеиста, но безуспешно.

Сергей Иванович Брык известен как ветеран хоккея города Марьина Горка, что в Минской области.

С 2014-го по 2020 год он возглавлял местную команду «Звезда» и внес большой вклад в развитие любительского хоккея в регионе.

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