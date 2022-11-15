Как падает белорусская внешняя торговля 15.11.2022, 13:03

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Санкции начали себя проявлять.

После достижения дна в марте-апреле тенденция на сокращение спада экпорта и импорта в сентябре остановилась.

В начале нынешнего года белорусский экспорт продолжал бурный рост. В январе 2022 года экспорт товаров и услуг из Беларуси вырос на 31,7% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года.

Выход из волны COVID во всем мире способствовал росту цен и спроса на те товары, которыми активно торговала Беларусь: калийные удобрения, продукты нефтепереработки, продукты питания и деревообработки. На многие из этих групп товаров были наложены санкции, но время их наступления или разного рода особенности применения позволяли нашей стране, даже находясь в изоляции, значительно нарастить внешнюю торговлю, отмечает проект «Кошт урада».

Импорт был также на высоте — 128,6%, и это легко объясняется. Для того чтобы создавать многие товары на экспорт, требовалось закупать расходные материалы и оборудование за рубежом.

А дальше мы наблюдаем сокрушительное падение. К марту 2022 показатели рухнули до минус 20% экспорта товаров и услуг и минус 25% импорта.

Переориентация на другие рынки и восстановление поломаных логистических цепочек не смогли вернуть белорусский экспорт к прежним объемам.

«Мы уже подошли к периоду, когда часть санкций начала себя проявлять. И, судя по всему, это только начало. В следующем году экономическое давление мирового сообщества на Россию только усилится, и это крайне болезненно отразится и на нашей экономике», - пишут эксперты.

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