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Чем отличается «Кола Черноголовка» от обычной Coca-Cola?

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  • 15.11.2022, 13:19
  • 7,486
Чем отличается «Кола Черноголовка» от обычной Coca-Cola?

Белоруска провела необычный эксперимент.

Гродненка Инна Гришук проверила, чем отличается Coca-Cola от напитка «Кола Черноголовка». По информации сайта hrodna.life, об этом она написала на своей странице в Facebook.

Согласно Инны Гришук, составы напитков на этикетке — идентичны. В обоих напитках есть сахар, ароматизаторы, краситель сахарный цвет, кофеин. Внешне напитки не отличаются, но есть различия во вкусе и запахе.

«В „Кола Черноголовка“ ощущается легкая кислинка, классическая Кола чуть слаще. Вкусы очень похожи, но отличаются. За счет этого балл отдаем Коле. Запах у „Колы Черноголовки“ более ярко выражен, чем у классической колы. Здесь балл отдаем „Кола Черноголовка“. Итог — 1:1».

По мнению женщины, «если просто выбирать как напиток — разница небольшая». Мол, «Черноголовку» вполне можно брать как замену классической «Коле». А вот в коктейле «Лонг-Айленд», считает Инна, гурманы могут почувствовать разницу.

Какая разница в цене между напитками

Разница между напитками в цене — 75 копеек. Цена за двухлитровую бутылку «Кола Черноголовка» в магазине «Евроопт» — 3,10 рублей. Цена за такой же объем обычной Coca-Cola Classic — 3,85 рублей.

Зачем вообще сравнивать Coca-Cola и «Черноголовку»?

В марте 2022 года Coca-Cola ушла с российского рынка из-за войны России против Украины. Тогда в сетях Burger King и KFC заменили Coca-Cola напитками бренда «Черноголовка», а в «Вкусно и точка» — напитками «Добрый». В Беларуси Coca-Cola осталась и продолжает выпускать свою продукцию.

У Coca-Cola есть несколько вариантов, у «Черноголовки» — только один

«Колу Черноголовку» производят только в одном варианте. В отличии от «Черноголовки», обычная Coca-Cola имеет различные варианты своей продукции. Это Coca-Cola Zero, Coca-Cola Lime, Coca-Cola Vanilla, Coca-Cola Cherry.

Coca-Cola Company производит концентраты, сиропы, безалкогольные напитки. Компания владеет более чем 350 торговыми марками как глобальными, так и региональными.

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