Россию охватили бунты мобилизованных, нападают даже на генералов 7 15.11.2022, 13:27

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Стали известны новые подробности избиения высокопоставленных командиров.

Ситуация в Вооруженных силах РФ накаляется с каждым днем: единичные случаи протестов мобилизованных переросли уже в настоящие бунты. Новоиспеченные оккупанты перед отправкой на войну в Украину устроили «темную» командирам: генерала выгнали из в/ч пинками, а подполковника избили, пишет obozrevatel.com.

«Шатай режим!»

В Казани мобилизованные устроили бунт из-за «скотских условий», к которым они, конечно же, не были готовы. На танковом полигоне не было дров, чтобы развести костер, также «мобикам» не привезли даже воду и еду. Последней же каплей стали выданные ржавые автоматы.

Разъяренная толпа мобилизованных окружила палатку, где находился генерал с офицерами, и потребовали, чтобы командир "убрался". Выражений не выбирали.

«А ну-ка, давай-ка, у…бывай отсюда!» – скандировали мобилизованные россияне.

Когда генерал вышел из палатки и попытался начать диалог, мобилизованные стали забрасывать его различными предметами и скандировали «Шатай режим!».

В итоге генералу надавали пинков и он быстро удалился.

Унизили? Утрись!

Еще один бунт на днях произошел в Подмосковье (в Кубинке) в парке «Патриот». Там один из мобилизованных, которых готовят к отправке в Украину, сначала в нецензурной форме обругал командующего в/ч 95370, а затем и вовсе ударил его.

Подполковнику мобилизованные высказали за то, что вместо реальной подготовки к боевым действиям их учат ходить строем и стрелять по воображаемым целям. Также солдаты были разъярены из-за отсутствия необходимого снаряжения.

«Мы на войне строем будем ходить? Это профанация, имитация стрельб, имитация учений», – заявил один из мобилизованных, сопровождая свою речь нецензурной бранью.

Также он унижал командира в/ч, а затем под одобрительные возгласы сослуживцев потребовал от офицера вытащить руки из карманов и ударил его. В ответ подполковник только и смог сказать: «Этого не надо делать».

Это только начало

Ситуация в армии России накаляется с каждым днем. Большинство мобилизованных не получает даже самого необходимого снаряжения (например, касок и бронежилетов), а о подготовке нечего и говорить. Уже известно много случаев, когда менее чем через неделю после получения повестки "мобики" оказывались в Украине.

По словам собеседника OBOZREVATEL в украинской разведке, главная причина бунтов все же не в отсутствии снаряжения или отвратительных условиях.

«Огромные потери оккупантов на территории Украины, которые по данным Генерального штаба ВСУ уже превысили 82 тыс. личного состава, не добавляют оптимизма мобилизованным россиянам. Они уже понимают, что их бросают на войну фактически как «пушечное мясо. Единственный способ выжить для них – избегать мобилизации», – говорит офицер.

Перерастут ли такие локальные бунты в армии России во что-то большее, покажет время. Точно известно одно: Вооруженные силы Украины метр за метром будут освобождать оккупированную территорию и уничтожать противника.

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