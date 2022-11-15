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Лукашисты оказались у разбитого корыта

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  • 15.11.2022, 14:04
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Лукашисты оказались у разбитого корыта

За что боролись, на то и напоролись.

После того, как Александр Лукашенко в 2020 году отказался уходить в отставку и силой удержал власть, страна погружается в экономический кризис. Немалую роль в этом играют действия диктатора, которые привели к масштабным санкциям со стороны западных стран.

В этой ситуации Лукашенко довольно открыто говорит представителям разных сфер, что им придется экономить и на дополнительное финансирование они могут не рассчитывать. Например, медикам. Почти год назад, комментируя необходимость давно назревшего ремонта Витебской областной больницы, он предложил: «Собирайте деньги, с шапкой ходите по области».

Но отказывает в дополнительном финансировании Лукашенко и тем, благодаря кому он смог удержаться у власти во время массовых протестов в 2020 году, когда белорусское общество выступило против фальсификации результатов президентских выборов и насилия в отношении мирных граждан.

Сайт udf рассказывает, что «получили» самые ярые сторонники руководителя Беларуси за свою поддержку.

Послание пропагандистам: «Не обращайтесь к бюджету»

В марте текущего года выяснилось, что из-за ухода западных и не только рекламодателей финансирование госСМИ оказалось в плачевном состоянии. Когда их руководители пришли за помощью к Лукашенко, то услышали:

«Вы должны понимать, я вам честно, искренне говорю: пока вы не исчерпаете свои возможности зарабатывать, до тех пор не обращайтесь к бюджету. Лишних денег в бюджете нет».

Правда, пока найден другой выход: введен специальный «налог» на любую рекламу в стране – отчисления направляются на поддержку госСМИ.

Сигнал провластным политикам: «Денег лишних нет – вы на это не рассчитывайте»

Некоторое время Лукашенко кормил своих сторонников обещанием заняться партийным строительством, благодаря которому они могли бы получить больше власти (депутаты при нынешнем режиме выступают в роли статистов).

Но летом текущего года они услышали неприятные для себя слова.

«Но если кто-то из лидеров партии думает, что мы завтра нарежем из этого пирога бюджетного и деньги дадим структуре партии... Ну ребята, забрать у пенсионеров и прочее – денег же лишних нет – вы на это не рассчитывайте», – заявил Лукашенко.

Послание ОАЦ и МВД: «Надо потерпеть»

Месяц назад Лукашенко собрал совещание по противодействию кибератакам на объекты страны. И что же он ответил на инициативы Оперативно-аналитического центра?

«Давайте эти предложения рассмотрим. Но хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров и структур. Сначала вы мне должны предложить обезопасить наше государство с учетом того, что у нас есть. Лишних денег нет для того, чтобы ходить друг за другом и что-то наблюдать», – сказал руководитель Беларуси.

Нечто похожее произнес Лукашенко и 14 ноября, когда к нему на прием пришла вся верхушка МВД: министр Кубраков, замминистры Карпенков и Корзюк. Они поставили вопрос о «совершенствовании» ведомства.

«Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет. Если надо – значит, надо. Если можем потерпеть – значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений. Вообще силового блока. Поэтому если возможно потерпеть – значит, надо потерпеть до определенного времени», – сказал Лукашенко.

Сигнал Вооруженным силам: «Раз в пять, а может быть и больше, сможем сократить финансирование»

Несмотря на войну у границ Беларуси, в октябре Лукашенко заявил, что можно «раз в пять» сократить намеченное финансирование армии (по его словам, в Минобороны вынашивали «масштабные планы по оснащению войск на миллиарды долларов до 2030 года»).

«Можно увлечься рассказами из СМИ и прочих рябят из блогосферы и зайти очень далеко, потратив огромные деньги, а результата не достичь, которого хотели бы. Поэтому, делая выводы, уроки, мы, наверное, раз в пять, а может быть и больше, сможем сократить финансирование, но достичь того результата, который нам нужен», – заявил Лукашенко.

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