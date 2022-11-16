Экономист: Позиции российского и белорусского рубля могут пошатнуться 16.11.2022, 10:35

3,312

Вадим Иосуб

Ограничение цены на нефть отзовется на курсе обеих валют.

Бизнес-аналитик Вадим Иосуб рассказал о том, как ситуация с белорусским рублем скажется на инфляции и на конкурентоспособности белорусских товаров на экспорт.

– Точно неизвестно, надолго ли это укрепление, но можно ожидать, что оно продлится как минимум до конца года, когда будут введены очередные пошлины против нефтяной отрасли России, так называемое ограничение цены, – объясняет Вадим Иосуб на ютуб-канале издания «Белорусы и рынок». – Эти пошлины будут усилены в начале следующего года, и в этих условиях может прекратиться укрепление российского рубля и соответственно укрепление рубля белорусского.

То есть, после того, как будет введена максимальная цена на нефть – сначала трубопроводную, а потом и танкерную, позиции российского, а потом и белорусского рубля могут пошатнуться.

Отвечая на вопрос, как нынешнее укрепление белорусского рубля сказывается на инфляции, бизнес-аналитик замечает, что оно сказывается положительно.

– В том смысле, что оно сдерживает инфляцию, т.к. если бы рубль не укреплялся, инфляция была бы выше.

Правда, на белорусском экспорте, по словам Иосуба, это сказывается, наоборот, плохо. Потому что укрепление национальной валюты делает белорусские товары дороже за границей, уменьшает спрос на продукцию и соответственно уменьшает экспорт.

Говоря о ситуации на валютном рынке страны за последние две недели, эксперт считает наиболее интересным поведение доллара США, который снизился на 2,3%. Вслед за ним снизился еще и российский рубль на 0,3%, а другие две валюты выросли: евро – на 0,8%, китайский юань – на 0,5%.

– В целом корзина снизилась на 0,7%, то есть белорусский рубль продолжил укрепление, которое идет под линеечку, о чем мы постоянно упоминаем с начала июля текущего года, – напоминает Иосуб.

Тем не менее, эксперту трудно ответить на вопрос, кто же на данный момент является главным поставщиком валюты в Беларусь из-за того, что данная статистика остается закрытой.

– Когда в стране была полностью открыта статистика по внешней торговле, можно было бы смело сказать, что основные поставщики валюты в страну – это экспортеры нефтепродуктов и экспортеры калийных удобрений. Где-то там за ними сразу или не сразу шли бы экспортеры сельхозпродукции.

Но сейчас в условиях того, что статистика закрыта, на этот вопрос ответить достаточно сложно. Кажется, один из вариантов ответа – российские кредиторы. То есть, валюта в страну поступает, но временно.

И какие сейчас основные статьи нашего экспорта, как это выглядит в деньгах и как это проранжировать по первому, второму и третьему месту… Без статистики можно только строить догадки, – говорит Иосуб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».