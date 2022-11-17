СБУ объявила в розыск Кадырова 17.11.2022, 1:29

Рамзан Кадыров

В чем обвиняют главу Чечни.

Службой безопасности Украины объявила в розыск главу Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова. Соответствующая информация появилась на сайте МВД Украины в среду, 16 ноября.

Указано, что Кадыров числится как «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования».

При этом его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны (ч.3ст.110, ч.2 ст.437 УК Украины).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».