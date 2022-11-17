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СБУ объявила в розыск Кадырова

  • 17.11.2022, 1:29
СБУ объявила в розыск Кадырова
Рамзан Кадыров

В чем обвиняют главу Чечни.

Службой безопасности Украины объявила в розыск главу Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова. Соответствующая информация появилась на сайте МВД Украины в среду, 16 ноября.

Указано, что Кадыров числится как «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования».

При этом его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны (ч.3ст.110, ч.2 ст.437 УК Украины).

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