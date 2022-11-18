Егор Шарангович, забросив в овертайме, стал первой звездой матча с «Торонто» 18.11.2022, 13:16

ЕГОР ШАРАНГОВИЧ

фото: twitter.com/NJDevils

Белорусский нападающий не сразу понял, что решающая шайба засчитана.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на выезде переиграл «Торонто» в овертайме со счетом 3:2. Решающую шайбу забросил белорусский форвард Егор Шарангович, отличившийся на 62-й минуте, сообщает pressball.by.

Торонто — Нью-Джерси — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

В общей сложности белорус провел на площадке 15 минут 3 секунды, нанес пять бросков (четыре их них в створ), применил два силовых приема, заблокировал один выстрел, совершил три перехвата и заработал показатель полезности «0». Шаранговича признали первой звездой поединка. В сезоне у Егора 7 (4+3) очков в 17 баталиях при показателе полезности «-2». Между тем «Нью-Джерси» добился одиннадцатой виктории подряд.

Белорусский нападающий рассказал о своей шайбе в овертайме в ворота «Торонто» официальному сайту ФХБ.

- Что вы чувствуете после гола, который принес 11-ю победу подряд?

- Это очень хорошо для команды, мы продолжаем побеждать. Джек сыграл классно, можно сказать, что он сделал эту шайбу, мне оставалось отправить ее в пустые ворота. Изначально я подумал, что гол не засчитан, честно говоря — увидел судью с поднятой вверх рукой.

- Насколько вам нравится играть сейчас, учитывая, что ваша роль немного изменилась в команде — на вас стали больше возлагать оборонительных функций?

- Это не то, о чем я думаю — все для команды. У нас классная победная серия.

- Что можете сказать об игре вратаря Витека Ванечека?

- Он просто великолепен — делает отличные сэйвы, помогает команде побеждать, делает огромный объем работы.

- Откуда берутся силы у команды? Вы пропустили в третьем периоде, но смогли победить в овертайме.

- Мы делаем нашу работу на протяжении трех периодов, у нас получается хороший быстрый хоккей. У нас появлялись моменты на контратаках, как это получилось с третьим голом.

- Как вся лига смотрит на команду после 11 победу подряд?

Даже не знаю. Мы не думаем о серии, только об очередном матче.

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