Тиранозавр рекс мог быть на 70% больше, чем считалось ранее 18.11.2022, 14:19

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Древний ящер мог весить вплоть до 15 тонн.

В настоящее время самым большим Tyrannosaurus rex за всю историю находок является экземпляр по кличке «Скотти», который при жизни весил 8 870 кг — примерно столько же, сколько 6,5 автомобилей Volkswagen Beetle. Но в новой работе, представленной палеонтологами из Канадского музея природы в Оттаве, ученые показали гораздо более массивный экспонат, пишет techinsider.

Согласно новому исследованию, самый крупный тираннозавр рекс «был бы примерно на 70% крупнее» Скотти, сказал соавтор исследования Джордан Мэллон, руководитель отдела палеобиологии в Канадском музее природы. Чтобы прийти к этому выводу, ученые сначала изучили летопись окаменелостей, которая показывает, что когда-то на Земле жило примерно 2,5 миллиарда T. rex. Однако на сегодняшний день обнаружена лишь небольшая их часть — всего 32 окаменелостей взрослых особей.

Используя все известные данные, авторы изучили численность популяции и среднюю продолжительность жизни, чтобы создать модель максимально крупного T. rex. Они также учитывали различия в размерах тела, основанные на половом диморфизме — различиях в размерах между животными разных полов внутри вида.

Используя эти данные, ученые смогли смоделировать кривую роста T. rex на протяжении всей его жизни — и оценить, насколько большой могла бы вырасти взрослая особь. Их расчеты дали результат в 15 тонн массы самой большой особи. Что ж, теперь осталось только их найти.

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