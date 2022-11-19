Николай Радзивил Черный: некоронованный король, который правил ВКЛ 19.11.2022, 10:36

С его именем связан небывалый взлет магнатского рода.

4 февраля 1515 года в родовом имении Радзивилов Несвиже, жена Яна Радзивила Анна, родила первенца, которого родители, согласно родовой традиции, назвали Николаем. Позже, через несколько лет, у Николая появляется брат, его назовут Яном, пишет vklby.com.

Спустя сем лет, после рождения Николая Радзивила, умирает его отец Ян, мать Николая Анна Кишка после смерти мужа, вышла замуж за Станислава Яновича. Братьев Николая и Яна забирает к себе на воспитание брат их отца Юрий Радзивил. В 1529 году Николай вместе со своими братья и сестрами, едет ко двору великого князя литовского и короля польского Сигизмунду Старому, который их пригласил к себе в свиту.

При дворе Сигизмунда Старого он получает образования и приблизительно в 1534 году поступает в Краковский университет, в котором у него не долго получится учиться, так как Николай Радзивил Черный, вынужден будет поехать на войну.

Сейм ВКЛ 14 февраля 1534 года объявил войну Москве, и литовское княжество начало готовить войска, в том числе был и Николай Радизивил, который вместе с братом за собственные средства выставили 160 всадников и привели их в армию своего дяди Юрия Радзивила. Вместе с ним он отправился под Стародуб, а потом под Гомель, на войне Николай Радзивил Черный пробудет до подписания с Москвой перемирия 25 марта 1537 года, по которому к ВКЛ отойдет Гомель, а Стародуб останется за Москвой. На этой войне, Николай Радзивил не проявил себя как талантливый полководец, да он и не стремился им стать, так как здоровье ему не позволяло долго быть в разъездах и в поле. Возможно, увидев ужасы и разрушения войны, он навсегда взял сторону дипломатических переговоров вместо оружия.

Первым важным политическим действием в карьере Николая Радзивила Черного была его помощь и поддержка в выборе великим князем литовским Сигизмунда Августа, которой будущий великий князь и польский король попросил у него. Николай не отказал в помощи Сигизмунду августу и, поговорив со своими братьями, он смог довести запланированные действия до конца, Сигизмунд Август стал велики князем литовским.

При великом князе литовском, Николай Радзивил занял должность маршалка земского, и в 1547 году подготовил и провел, вольны сойм. Так же при Сигизмунде Августе, он бы посредником в государственных делах ВКЛ межу Сигизмундом и панами рады.

В том же 1547 году Николаю Радзивилу Черному вместе со своим братом Радзивилом Рыжим, удалось выдать замуж сою сестру Барбару за Сигизмунда Августа, который посещал ее тайком по ночам, и был в нее влюблен. В одну из таких ночей, когда Сигизмунд пришел к Барбаре, Радзивилы ждали его, застав Сигизмунда у Барбары, предложили ему либо взять в жены Барбару, что бы не порочить ни ее чести, ни чести рода Радзивилов, либо перестать являться к ней тайком по ночам. Сигизмунд, поставленный перед выбором, взять в жены возлюбленную или же на всегда отказаться от нее, выбрал венчание. Тайное венчание произошло в эту же ночь, обряд провел капеллан Радзивилов, а свидетелями были оба брата и их свояк Станислав Кезгайло.

Сам Радзивил Николай Черный, женится в феврале следующего 1548 года, на дочери великого канцлера коронного и воеводы краковского Кшиштофа Шидловецкого Эльжбете Шидловецкой, свадьба состоялась в Сандомире.

На Волынь в 1549 году вторглись крымские татары, и Сигизмунд Август отправил войска на защиту территории ВКЛ, вместе с армией поехал и Николай Радзивил Черный, но военной славы в этом походе он не завоевал. Не смотря на то, что этот поход был не удачный, армии Литвы не удалось застать татар, которые, пограбив территорию Литвы, ушили восвояси, Сигизмунд Август для укрепления отношений с Радзивилами, предложил Черному должность гетмана, но, сказав, что он человек не военный, Николай Радзивил Черный отказался от этой должности.

В 1551 году на Виленском сойме, Николай Радзивил Черный становится Виленским воеводой, а также получает на хранение от Сигизмунда Августа государственный архив. В общем числе Радзивил стал занимать три важных государственных должности: маршалак земский, канцлер и виленский воевода. Фактически он стал управлять ВКЛ, так как великий князь литовский Сигизмунд Август часто отсутствовал, а так же Радзивил, имел очень большое влияние на великого князя литовского.

Не одного своего решения Сигизмунд Август не принимал без своего приближенного Николая Радзивила Черного. Сигизмунд даже доверил ему выбрать себе новую супругу, после смерти Барбары Радзивил. Николай выбрал для него Екатерину, дочь брата Австрийского императора эрцгерцога Фердинанда I.

По началу Сигизмунд сопротивлялся этому выбору Радзивла, но потом согласился на брак с Катериной. Николай Радзивил Черный, не просто так выбрал супругу для Сигизмунда Августа, это был обдуманный дипломатический шаг. В то время Московский князь Иван Грозный, пытался найти союзника против ВКЛ в лице Австрии, и по этому, Николай Радзивил Черный, уговорил Сигизмунда, женится на Екатерине, сблизив Габсбургов с Литвой и Польшей, и не дал заключить им союз Москвы с Австрией против ВКЛ.

Следующим значительным успехом в дипломатической деятельности Радзивила Черного, было его участие в мирном присоединение Ливонии к ВКЛ. Ливония, хоть больше не являлась грозным воинственным орденом, но давала выход к морю, рынкам Европы и могла защищать территорию Литвы от фланговых ударов Москвы с северо-востока. Однако это присоединение Ливонии для ВКЛ обернулась большими потерями и длиной войной с Москвой, которая была одной из главных причин подписания Люблиснкой унии и создания с Польшей Речи Посполитой.

Николай Радзивил Черный, всеми своими силами стремился защитить интересы ВКЛ в унии с Польшей, эта борьба стоила ему больших трат сил, энергии и нервов, так же его здоровью очень сильно навредила подагра, от которой он надеялся вылечиться. Услышав, что один из его слуг, вылечился от этой болезни при помощи ртути, не смотря на уговоры врачей, отказаться от этой затеи, Николай сам намазал себя ртутью, но облегчения так и не наступило, и спустя 3 дня, ночью с 28 на 29 мая 1565 года Николай Радзивил Черный умер.

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