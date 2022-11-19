Как бездомный кот с заправки стал напарником дальнобойщика из Барановичей и звездой Сети 4 19.11.2022, 18:21

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С необычным напарником водитель проехал уже более 20 тысяч километров.

Житель Барановичей Виталий Коновалик нашел на одной из российских заправок бездомного котенка и, пожалев животное, взял его с собой. В рейсе мужчина снимал забавные видео, которые разлетелись по Интернету, сделав барановичского дальнобойщика и его кошку знаменитостями. Удивительную историю знакомства и путешествия с пушистым «напарником» Виталий рассказал intex-press.by

Жителю Барановичей Виталию Коновалику 36 лет, 12 из которых он работает дальнобойщиком. В середине сентября, находясь в очередном рейсе где-то между Уфой и Челябинском, он случайно увидел на заправке худую, ужасно голодную маленькую кошечку. И не смог пройти мимо.

– На вид ей был месяц-полтора от роду. Выглядела она жалко, даже толком мяукать не могла, издавала какие-то хриплые звуки. Внутри что-то екнуло, и я подумал: была не была, заберу ее с собой, а там посмотрим, – говорит Виталий. – Я безумно люблю животных, это у меня с детства. Не могу остаться в стороне, когда у кого-то беда.

Кошачий туалет сделал из канистры

Виталий говорит, что поначалу не планировал оставлять котенка себе. Думал, пристроит его где-нибудь по дороге, но «как назло нигде никого не было».

– И я решил: пусть покатается пока со мной, – рассказывает мужчина. – Смастерил из 10-литровой канистры небольшую ванночку, набрал туда теплой воды и помыл котенка. Из этой же канистры сделал и кошачий туалет. Я был удивлен, что котенок сразу стал делать свои «дела» в лотке, а не где-то в углах по салону.

Кошечку-найденыша Виталий и его супруга Елена, которой он поспешил рассказать о новом «напарнике», назвали Соней, «потому что она только и делала, что всю дорогу ела и спала». Характер у Сони, по словам Виталия, оказался идеальным для дальнобойщика. Вела она себя «очень даже спокойно», «график» бодрствования и сна у них тоже практически всегда совпадал.

– Конечно, как любому котенку, иногда ей хотелось побеситься, побегать, попрыгать. Но, если мы находились в пути, Соня быстро успокаивалась, устраивалась на свои любимые места – пассажирское сиденье, столик рядом с приборной панелью или на колени – и наблюдала за проезжающими мимо машинами, а то и вовсе засыпала, – говорит дальнобойщик.

С пушистым напарником откатал более 20 тысяч километров

На работе, говорит мужчина, из-за Сони тоже никаких сложностей не возникло. Разве что открытые элементы салона машины пришлось заставлять вещами, да когти котенку немного подстричь, чтобы он ими не цеплялся и не портил обшивку.

– Если бы я ездил по Европе, думаю, к Соне могли быть вопросы, были бы нужны специальные документы на животное. А так въехать на какой-то склад с животным или пересечь границу между Россией и Беларусью сложностей никаких нет. Никто ничего в кабине водителя не проверяет, – уверяет Виталий.

В рейсе с пушистым напарником мужчина провел 50 дней, откатав более 20 тысяч километров. На остановках Виталий выводил котенка на прогулки. Соня любила поиграть в траве и «поохотиться», но ни разу никуда не сбегала. Наоборот, пристально следила за каждым шагом своего хозяина.

Вернулся домой знаменитостью

Виталий тоже наблюдал за своей питомицей, снимая ее на камеру мобильного телефона и отправляя видео своей жене.

– В какой-то из дней моя супруга решила смонтировать видеоролик про нас с Соней из всего того, что я ей присылал, и загрузить его в Тик Ток и Инстаграм, – рассказывает Виталий. – Спустя пару дней видео разлетелось по интернету. Я был шокирован количеством просмотров, лайков, репостов и комментариев!

Видео про дальнобойщика, путешествующего с котенком, взорвало социальные сети: в Инстаграм его посмотрели более 8 миллионов человек, в Тик Ток – почти 2 миллиона. Так что в ноябре Виталий вернулся из рейса домой уже знаменитостью. Его даже пригласили вместе с Соней на съемки телепередачи. При этом сам мужчина не считает, что сделал что-то выдающееся для такой популярности.

– Я не думаю, что совершил какой-то необычный поступок, просто поступил правильно, – говорит Виталий. – Конечно, очень приятно видеть реакцию людей, слышать от них много хороших и добрых слов. Вдруг моя история подтолкнет людей совершать больше хороших поступков и быть добрыми не только к братьям своим меньшим, но и друг к другу.

Соня готовится к очередному рейсу

Сейчас Виталий Коновалик находится в Беларуси и готовится к очередному рейсу, в который планирует взять и Соню, потому что «все-таки с ней намного веселее и уютнее». Кошке сделали все необходимые прививки и документы, чтобы она могла легально путешествовать. Сама же Соня привыкает жить в семье с еще одной кошкой – Боней, которую супруги Коновалик тоже взяли с улицы около двух лет назад.

– Мы очень переживали, что они вдвоем не поладят. Поначалу нам даже пришлось покупать Боне успокоительные таблетки, потому что на стрессе она ничего не ела, – рассказывает Виталий. – Но со временем все наладилось, и они стали чуть ли не лучшими подружками. Конечно, Соня с Боней могут иногда и подраться, но это у них все-таки больше по любви.

Виталий говорит, что во втором рейсе он хочет понять, где все-таки котенку понравится больше.

– Если не захочет кататься в машине, будет ждать меня с работы дома, в квартире в Барановичах, вместе со своей подругой Боней и супругой Еленой, – резюмирует он.

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