В Беларуси военнослужащих заставили служить Лукашенко, а не народу 8 20.11.2022, 20:12

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Видеофакт.

В войсковой части 3214 внутренних войск МВД в Минске призванные на военную службу приняли присягу. Народу Беларуси не присягали, передает Charter97.org.

Там заставили военнослужащих клясться в службе диктатору, а не народу.

Отметим, что военнослужащие и резервисты, впервые призванные (поступившие) на военную службу, службу в резерве, или граждане, не проходившие военную службу, службу в резерве и впервые призванные на сборы, а также граждане, обучающиеся на военных кафедрах или факультетах по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса, приносят Военную присягу следующего содержания:

«Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия, имя, отчество), торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников.

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь».

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