В матче-открытии чемпионата мира по футболу Эквадор победил Катар
- 20.11.2022, 21:05
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Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.
Сборная Эквадора победила команду Катара в матче открытия чемпионат мира-2022 по футболу. Эквадорцы выиграли со счетом 2:0.
Дубль оформил в первом тайме капитан команды Эннер Валенсия. Причем еще одно взятие ворот было отменено из-за офсайда после подсказки ВАР, что лишило Валенсию хет-трика.
Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.
В другом матче группы A, который состоится 21 ноября, Нидерланды сыграют против Сенегала.
Во втором туре группового этапа Катар сыграет против Сенегала, а Эквадор — против Нидерландов. Обе встречи пройдут 25 ноября.