Рынок валют: ждать ли шторма после штиля? 1 21.11.2022, 8:24

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Центральная неделя двенадцатого месяца будет полна финальных аккордов.

Предстоящая неделя обещает относительное спокойствие, поскольку основные факторы (снижение инфляции в октябре), которые так взволновали мировой финансовый рынок в основном уже отработаны. Следующих значимых событий ждем в середине декабря 2022 года, пишет myfin.by.

Центральная неделя двенадцатого месяца будет полна финальных аккордов, которыми закроется 2022 год, они же сформируют тенденции на начало следующего 2023 года. Безусловно, это заседания монетарных комитетов ФРС США, Европейского Центробанка и Банка России 14, 15 и 16 декабря соответственно.

Подробнее мы об этом еще расскажем. Но до этого времени более трех недель, и пока, вероятнее всего, финансовый рынок будет ловить отдельные сигналы в пользу того или иного решения регуляторов. Курс пары EUR/USD при этом сохраняет высокую волатильность в диапазоне 1,0200–1,0400.

Возвращаясь на белорусский валютный рынок, можно полагать, что на текущей неделе сохранится тренд на укрепление позиций белорусского рубля при небольших колебаниях курса евро.

Российский рубль (оставаясь стабильным на российском валютном рынке), будет снижаться в цене от текущих котировок до RUB/BYN 3,9700–3,9800 за 100 российских рублей.

Диапазон прогноза по курсу евро можно расширить от EUR/BYN 2,4500 до EUR/BYN 2,5000. Все будет зависеть от того, куда качнется курс пары EUR/USD на мировых площадках.

Доллару США в этих условиях остается смягчать курс до USD/BYN 2,3900-2,4000.

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