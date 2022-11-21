Млечный Путь оказался не совсем таким, как считалось: что выяснили ученые 2 21.11.2022, 13:03

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Специалисты из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики представили новое исследование.

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, представили новое исследование, основанное на данных космического телескопа Gaia. В нем говорится, что галактическое гало – особый компонент Млечного Пути, который окружает галактический диск, не является правильной сферой, как считалось раньше. Это гало, состоящее из звезд, газа и темной материи, представляет собой эллипсоид, напоминающий мяч для американского футбола. К тому же этот эллипсоид имеет не совсем правильную форму — у него есть три оси, каждая из которых имеет разную длину, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

- Многие десятилетия считалось, что нашу галактику окружает сферическое гало, которое имеет относительно правильную форму. Но теперь это утверждение о красивой сфере из звезд можно выбросить на свалку, — говорит Чарли Конрой из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Определить форму нашей галактики действительно сложно, но данные космического телескопа Gaia за 9 лет его работы предоставили много ценной информации о структуре Млечного Пути. Теперь ученые знают, что столкновение с карликовой галактикой Гайя-Энцелад примерно 7-10 млрд лет назад и ее поглощение Млечным Путем, привело к изменению структуры нашей галактики. Именно это событие привело к созданию звездного гало нашей галактики, которое является частью галактического гало.

- Мы провели новый анализ химического состава звезд из звездного гало, из скорости движения и траектории и получили новые, удивительные данные. Плотность звездных скоплений также указала на то, что галактическое гало не является сферой, а представляет собой трехосный эллипсоид, каждая из осей которого имеет разную длину. То есть гало Млечного Пути похоже на мяч для американского футбола. Самая большая ось этого эллипса находится под углом 25 градусов относительно диска галактики, — говорит Конрой.

По словам ученых, то что звездное гало имеет такой наклон говорит о том, что столкновение с галактикой Гайя-Энцелад также произошло под углом. Также ученые обнаружили два скопления звезд на значительном расстоянии от галактического центра. И это указывает на то, что при столкновении двух галактик, меньшая из них была разорвана на две части и ее звезды начали кружить вокруг центра Млечного Пути по очень вытянутым эллиптическим орбитам.

- Если звездное гало так искажено, то это значит, что гало из темной материи также подверглось изменению и имеет другую форму. Это меняет наше представление о том, как именно это таинственное вещество, которое повлияло на эволюцию галактики, размещено в галактическом гало, - говорит Конрой.

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