ЧМ-2022: Нидерланды победили Сенегал 21.11.2022, 21:06

Победу нидерландцам удалось вырвать в концовке матча.

Сегодня, 21 ноября, состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Сенегала. Команды сыграли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Первый тайм прошел в обоюдоострой борьбе. Обе команды имели опасные моменты, но счет так и не был открыт. Больше всего шансов для взятия ворот было у полузащитника оранжевых Фрэнки де Йонга, который на углу штрафной имел возможность нанести удар и поразить ворота Эдуарда Менди, но завозился и в итоге потерял мяч.

Во втором тайме моментов практически не было. Сборная Сенегала по ходу встречи была вынуждена заменить игроков из-за полученных травм – сначала с поля ушел Абду Диалло, а затем на носилках унесли Шейку Куйяте. Несмотря на отсутствие моментов, на 84-й минуте Нидерланды все-таки сумели открыть счет: Френки де Йонг сделал навес в штрафную, где Коди Гакпо уверенно в воздухе переправил мяч в ворота. На 90+9-й минуте Дави Клаасен установил итоговый счет встречи — 2:0 в пользу Нидерландов.

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