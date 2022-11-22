«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду 2 22.11.2022, 21:41

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Криштиану Роналду

Контракт игрока с клубом был заключен до лета 2023 года.

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с 37-летним португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом во вторник сообщила пресс-служба английского клуба.

Указано, что Криштиану Роналду должен немедленно покинуть «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию.

«Клуб благодарит футболиста за его неоценимый вклад в результаты команды и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Все в клубе сосредоточены на том, чтобы продолжать развитие под руководством Эрика тен Хага», — говорится в заявлении.

Перед началом чемпионата мира в Катаре Роналду дал интервью британскому изданию The Sun, в котором заявил, что не уважает нынешнего главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага.

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации после скандального интервью. Контракт игрока с клубом был заключен до лета 2023 года.

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