«ИП уйдут под черный флаг» 1 23.11.2022, 13:19

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Белорусы — о планах властей поднять единый налог для репетиторов, строителей, парикмахеров.

Для репетиторов, ведущих свадеб, строителей, парикмахеров, косметологов, которые работают на едином налоге, в 2023 году планируют существенно повысить размер сбора. «Зеркало» пообщалось с теми, кого может затронуть налоговое новшество, и узнало, что они об этом думают.

Платила бы и больше, если бы деньги шли на развитие Беларуси

Ангелина (имена героев статьи изменены) живет в маленьком городке в Брестской области, у нее педагогическое образование, специализация — математика. Несколько лет назад женщина уволилась из школы, где преподавала свой предмет, и перешла на репетиторство.

— Теперь это моя единственная работа. Учеников достаточно много, в среднем выходит около 30 часов занятий в неделю — по школьным меркам это больше ставки. Причем желающих заниматься с каждым месяцем прибавляется, потому как система образования хромает на обе ноги. Но я физически не смогу работать больше, — рассказала собеседница.

Одно занятие по математике у Ангелины стоит 20 рублей. Женщина говорит, что это невысокая стоимость — в областных центрах и за онлайн-уроки берут больше, а в их городке дороже только подготовка к ЦТ и если репетитор — преподаватель вуза. В среднем ее заработок в месяц составляет около 2000 рублей, на эти деньги Ангелина живет со своим ребенком.

— Конечно, если сравнивать мой доход с зарплатой учителя в школе, то это супер и круто. В 2020 году в школе я получала 660 рублей (это за нагрузку 24 часа в неделю). Потом бежала домой и работала репетитором, чтобы догнать свой заработок хотя бы до 1000 рублей. Ведь у меня тоже есть кредиты, рассрочки, надо оплачивать детский сад, развивашки и прочее.

Сейчас Ангелина платит единый налог в 58 рублей, в ФСЗН отчислений не делает. Женщина отметила, что она бы согласилась платить и больше, но лишь в одном случае — если бы была уверенность, что деньги идут на развитие Беларуси.

— Думаю, что если налог поднимут до 150 рублей, то это еще будет посильно выплатить. Увеличивать стоимость занятий я не хочу. Я люблю свою работу, учеников, и знаю, что далеко не все могут позволить себе отдавать на репетитора за два занятия в неделю больше 200 рублей в месяц.

Ангелина говорит, что если предположить, что налог все же поднимут, то на государственную работу она не вернется, будет продолжать работать на себя. Конечно, в этом случае придется значительно сократить личные расходы.

«Уйдут под черный флаг»

Житель Гродненской области Дмитрий зарегистрирован как ИП, он — строитель, делает внутренние отделочные работы.

— До конца 2021 года я платил налог каждый месяц, считал, что делать это очень важно. К тому же сумма была небольшая — 135 рублей. Но когда в прошлом году ставку подняли более чем в три раза — до 382 рублей, то я решил, что просто буду указывать, что меньше работаю. Так буду делать и дальше, — рассказал Дмитрий о своем выходе из ситуации.

Теперь мужчина хоть и имеет постоянные заказы, указывает, что работает он не каждый месяц, стало быть, и единый налог уплачивает не постоянно. По словам собеседника, его знакомые ИП делают точно так же.

— Работы у меня меньше не стало, мои услуги востребованы как и прежде. Заработок в месяц 1000−1500 долларов (2420−3630 рублей по курсу НБ Беларуси на 22.11.2022. — Прим. ред.), но богаче я не стал. В первую очередь потом, что все очень сильно подорожало. Я плачу больше за бензин, необходимые инструменты, расходники. Каждые месяц эти траты составляют до 500 долларов.

Дмитрий приводит пример: около полугода назад он покупал торцовочную пилу Dewalt за 2700 рублей, а сейчас она стоит 4300 рублей. Материалы для ремонта мало того что стоят дорого, так их еще и не найти из-за санкций.

— Ситуация с ИП и без этого налога была сложная, кто-то переходил в ремесленники, кто-то закрылся или собирается это делать, третьи вообще уходят под черный флаг (работают нелегально. — Прим. ред.). Из моих знакомых таких около 70%. А сейчас будет еще больше — государство само толкает людей на это.

«Чувство, что хотят забрать все»

Жительница районного центра Елена работает логопедом в государственном детском саду, она — опытный специалист с высшей категорией и 30-летним стажем. Рабочий день у женщины с 8.00 до 13.00 — это 1,25 ставки, которые приносят в месяц около 900 рублей. Этих денег на жизнь не хватает, поэтому женщина дополнительно занимается с детьми частным образом.

— Детей на частных занятиях очень много. Я даже не могу взять всех желающих из-за ограниченности по времени. При этом с каждым годом количество малышей с особенностями психофизического развития увеличивается, много их с ранним детским аутизмом, — рассказала Елена.

Педагог возвращается домой и снова приступает к работе, которая заканчивается в 20.00, работает она и по субботам.

— Очень тяжело. Сил к концу дня нет никаких. Но радуешься как ребенок, когда видишь результат своей деятельности. Положительные результаты вдохновляют, дают силы, заряжают.

Елена рада, что на ней «не висят» кредиты, которые надо погашать, но у нее есть дети, а им надо помогать. Поэтому она огорчилась, узнав про возможное повышение налога, которое затронет и ее деятельность.

— Конечно, я против поднятия налога. Его же уже повышали: в 2021 году я платила 25 рублей, а сейчас - 58 рублей. Такое чувство, что хотят забрать все. Отпадает всякое желание работать, тем более больших денег в этой сфере не заработаешь.

«Доход хотелось бы увеличить, а выходит наоборот»

Минчанка Марта уволилась из школы, уже несколько лет она частным образом преподает английский язык, это ее единственный источник дохода. Учеников у педагога много, и с каждым годом желающих попасть к ней все больше. Одно занятие «англичанки» стоит от 25 до 35 рублей — в зависимости от возраста ученика, целей обучения и длительности занятия.

— Мой доход в месяц от 2000 до 2600 рублей, в зависимости от количества занятий. На одну меня этих денег хватило бы, но у меня двое детей, причем один студент, учится платно. Мне надо оплачивать не только обучение, но и общежитие, питание, одежду и прочее. Также мы с мужем строим дачу, да и хочется путешествовать, поэтому доход хотелось бы увеличить, а выходит наоборот, — рассказала о семейных расходах женщина.

Сейчас Марта платит единый налог 82 рубля. Она уверена, что если его поднимут до 164 рублей, то семье будет сложнее. Педагог недоумевает от того, что когда уплачиваешь единый налог, то страховой стаж (для пенсии) не начисляется. Для этого надо уплачиваться взносы в ФЗСН.

— В принципе, я не против, если будет 10% налог на профессиональный доход, то здесь хотя бы будут отчисления в ФСЗН. А это моя будущая пенсия.

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