В Беларуси проснулись змеи 1.04.2026, 7:11

Видео.

В Беларуси после зимней спячки проснулись ужи. На днях клубок из трех змей заметили в парке Дрозды. Видео этой встречи опубликовала пользовательница Threads с ником natasalsaminsk, передает «Зеркало».

В опубликованном минчанкой ролике можно заметить три крупные змеи, которые выползли из своей норы.

— Вот они выползли, скрученные. Зимовали там, а сейчас на солнце выбрались, чтобы погреться. Какие лошади! — прокомментировал автор видео.

Ролик собрал более 100 тысяч просмотров. В комментарии пользователи отметили, что в Дроздах ужи встречаются достаточно часто.

Напомним, змей в нашей стране водится всего три вида (и все они с уточнением «обыкновенный»): уж, медянка и гадюка. Бояться стоит только последнюю.

Внешне отличить гадюку от остальных змей несложно. Ее длина обычно около 50−70 сантиметров, окрас может варьироваться от серого до бурого. На туловище заметен характерный зигзагообразный узор. Брюхо у гадюки может быть серое, серовато-коричневое или черное, иногда с белыми пятнами. Встретиться с ней можно, если ходить по лесам и болотам. Шансы на встречу с ней повышаются, если заглядывать во все норы, пни и под старые камни — гадюка любит там прятаться.

Медянка, оправдывая свое название, часто медного цвета. Может быть серой или серо-бурой, на спине 1−2 ряда вытянутых пятен. В Беларуси она обычно живет в сухих лесах и на холмистой местности.

Узнать ужа можно по желтым пятнышкам на голове и отсутствии рисунка на теле. А вот цвет тела пресмыкающегося может быть разным: от темно-серого до черного. Они любят жить во влажных условиях, возле водоемов или болот. Вы также можете встретить ужа в своем огороде, саду или хозпостройке.

