Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 1 23.11.2022, 20:11

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Украинские воины продолжают наносить потери врагу.

Российские военные пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Между тем украинские воины продолжают наносить потери врагу.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение текущих суток оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. Согласно предварительной информации, против Украины враг применил до 65 крылатых ракет Х-101, 51 из которых была сбита.

«Ударам подверглись жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в городе Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Информация уточняется», - сообщает Генштаб.

Также этой ночью россияне нанесли 2 ракетных удара по Запорожской области и 5 обстрелов из РСЗО по позициям наших воинов.

Ситуация на направлениях

на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено;

на Северском направлении враг обстрелял из реактивных систем залпового огня район населенного пункта Кустино Сумской области;

на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины;

на Купянском и Лиманском направлениях враг обороняется. Осуществляет обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Кисловка, Крохмальное и Берестовое Харьковской области и Макеевка и Белогоровка на Луганщине;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населенных пунктов;

на Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области и Херсон, Токаревка, Антоновка и Днепровское в Херсонской области.

Враг, как отмечает Генштаб ВСУ, продолжает нести сильные потери. В больничные учреждения Горловки в течение последних дней были доставлены более 30 тяжелораненых оккупантов.

Тем временем на территории Луганской области россияне продолжают принудительное переселение патриотически настроенных украинцев.

«Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормовое Луганской области вывезено около 20 местных фермеров», - добавляет пресс-служба.

«Подтверждено поражение Силами обороны живой силы и военной техники противника за предыдущие дни. Так, в Луганской области поражен склад боеприпасов, около 50 оккупантов уничтожено и до 50 - ранены. В Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 - ранеными», - пишет пресс-служба.

В течение суток наша авиация нанесла 4 удара:

3 - по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника;

1 - по позиции зенитного ракетного комплекса.

«Воины ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили район сосредоточения личного состава и ВВТ врага и позицию ЗРК оккупантов», - добавляет Генштаб.

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