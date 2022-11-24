Прощание с империей Александра Вагнер

24.11.2022, 13:19

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Александра Вагнер

Об Одессе без российского.

Одесса прощается с новоделами: в начале ноября принято решение о переносе памятника основателям города, который и местные жители, и журналисты окрестили памятником Екатерине Второй. В ноябре соседствующий с дюком де Ришелье монумент обнесли забором из ДСП и теперь ищут место, куда бы перенести скульптурную композицию, появившуюся здесь в 2012 году. Екатерина Вторая еще со времен Российской империи считалась основательницей Одессы – вместе со своими сподвижниками де Рибасом, де Воланом, Потемкиным и Зубовым, чьи фигуры по правую и левую сторону от изваяния российской императрицы дополняли скульптурную композицию монумента.

Этот памятник установили к столетию основания Одессы (его тогда отсчитывали, отталкиваясь от рескрипта Екатерины Второй 1794 года), затем снесли после революции 1917 года и решили восстановить уже при независимой Украине. Тогда ещё не было ни аннексии Крыма, ни войны в Донбассе, ни войны нынешней. Восстановление памятника, хотя и сопровождалось спорами и критикой, состоялось. Правда, уже тогда украинские историки говорили, что памятник не соответствует исторической реальности, потому что утверждает миф о том, будто город основала именно Екатерина Вторая, что якобы до неё на этом месте вовсе ничего не было. Памятник, вопреки историческим аргументам, стоял на своём месте, но в 2015 году Верховная рада Украины приняла постановление о том, что Одессе вовсе не 200 лет, а 600, так как первое письменное упоминание о Хаджибее (это славянское городище-порт – предшественник Одессы) относится к 1415 году. Эта дата была определена на основании первого письменного упоминания о поселении, на месте которого впоследствии возник город Одесса. Вот по этой ссылке можно ознакомиться с написанном на латыни летописным документом, свидетельствующим о том, что в 1415-м именно отсюда по морю было отправлено судно в Константинополь.

«Новую» дату основания Одессы и в XVIII, и в XIX веке упоминали не только польские, но и российские историки, среди которых, например, Аполлон Скальковский, член-корреспондент Российской академии наук. Говорить, что Одессу основала Екатерина Вторая, это, наверное, то же самое, что утверждать, будто Прагу основал император Священной Римской империи Карл IV. Да, усилия Екатерины и её сподвижников, а также Карла IV привели к тому, что возник genius loci Одессы и Праги, но амбициозные строительные планы были бы невозможны на пустом месте.

При этом на пражских улицах, конечно, есть немало напоминаний о Карле IV, в том числе и памятники. Но в Украине после начала войны монументы, напоминающие об исторических событиях и фигурах, связанных с Россией, превратились в символы «имперского прошлого, которое стало основной агрессии Российской Федерации против Украины, основой геноцида против украинского народа». Именно этими словами охарактеризовали депутаты городского совета Измаила решение о переносе конной статуи полководца Александра Суворова, принятое 29 октября, незадолго до того, как в Одессе решили убрать с одной из центральных площадей памятник основателям города во главе в Екатериной Второй. Да, памятники в любой стране – символы прошлого, но они одновременно напоминают о настоящем, как поэты или писатели, изваянные в мраморе или бронзе, напоминают читателям о текстах из школьной или университетской программы. Но никакие исторические параллели неподвластны реалиям войны.

Памятник Суворову в Измаиле напоминает не только о Русско-турецкой войне и победе Петербурга над Османской империей, без которой невозможно было бы вхождение Измаила в состав современной Украины, но одновременно и о военной теории, основоположником которой Суворов стал для России. Сегодня эта теория на практике убивает десятки тысяч солдат и мирных жителей. Не спасает даже тот факт, что автором измаильской бронзовой конной статуи русского полководца является одесский скульптор Борис Эдуардс, эмигрант, сбежавший на Мальту после большевистской революции. При этом Суворова – сегодня это уже можно назвать характерным – на площадь в Измаиле поставила советская власть. Памятник Эдуардса предназначался для Румынии, где и был установлен, но после начала Первой мировой войны скульптор вернул его к себе в мастерскую, видимо, из-за опасений, что сражения могут погубить его работу. После эмиграции Эдуардса Одесский горисполком передал памятник Одесскому художественному музею, а затем в 1945 году его установили в Измаиле.

В 2012 году решили сделать копию измаильской конной статуи полководца и установить её в Одессе. Неделю назад на постаменте этого памятника-новодела наклеили картонку с надписью «следующий». Подозреваю, что бережное отношение к монументу (надпись оставили на картонке, а не на самом памятнике) – связано со стремлением обойти обвинения в осквернении памятника. И эта забота о статуе происходит даже вопреки тому, что Суворов сегодня ассоциируется с российскими ракетами и дронами, которые постоянно сбивают над Одессой. А в прошлом – с битвами, как человек, мыслящий категориями войны: он возводил тогда ещё в Хаджибее крепостные укрепления, ведь императрица мечтала завоевать Константинополь.

В архивах одесских газет можно найти репортажи об открытия памятников Суворову и Екатерине Второй в Одессе и почитать комментарии горожан. Вот один из них: «Интересно, за следующие 2–3 года установят хотя бы половину того количества памятников, которые установили за эти 2–3 месяца? Развод, причем за наши же деньги!» Иными словами, критику одесские новоделы вызывали ещё тогда. И дело не только в средствах, потраченных на их изготовление, а затем и на уход за ними (памятник Екатерине Второй обходился городской казне в 2 миллиона гривен в год – по курсу того времени 250 тысяч долларов). Просто в Одессе было и в то время, да и сейчас немало – реальных проблем: реставрация исторических зданий, ремонт школ и дорог. Памятники российского имперского прошлого казались лишними и ненужными даже в 2012 году, а сейчас не нужны уже однозначно – они напоминают о нынешней жестокой войне, а не об истории.

Александра Вагнер, «Радио Свобода»

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