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«Это место не должно существовать»

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  • 24.11.2022, 16:12
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«Это место не должно существовать»
Ольга Ритус

Бывшая политзаключенная рассказала про пытки в белорусской тюрьме.

Белоруску Ольгу Ритус задержали 12 апреля 2022 года. За то, что в 2020-м, как и тысячи других белорусов, она не смогла молчать после оглашения результатов президентских выборов и вышла на улицу. Выбить из нее «признание вины» для «покаянного» видео силовикам не удалось. Уже позже родные узнали: для этого над женщиной издевались — били ногами и обливали водой. В тюрьме белоруска провела три месяца и была осуждена на три года «домашней химии». С приговором женщина не смирилась и сбежала в Польшу. Свою историю Ольга рассказала журналистам MOST.

До 2020 года у Ольги был свой бизнес в Минске. Во время президентских выборов она решила быть независимым наблюдателем и была свидетелем фальсификаций. После массовых задержаний граждан женщина стала вести свой TikTok, где публиковала видео с протестами и избиениями белорусов. Ее публикации набирали десятки и сотни тысяч просмотров. Ольга не скрывала своих взглядов в социальных сетях и делала также перепосты материалов, записывала видео, в которых выражала свою позицию против диктатуры и войны в Украине.

ГУБОПиК, Окрестина и Володарка

Ольгу задержали 12 апреля 2022 года по ст. 342 УК (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) — за участие в послевыборных протестах в 2020 году. Дома у Ольги остался 12-летний сын. После задержания женщину увезли в ГУБОПиК. Там, по ее словам, над ней издевались.

— Уже выходя из машины, один из силовиков ударил меня в голову и сказал, чтобы я смотрела в пол. В кабинете он ударил меня еще раз — и я упала. А уже дальше начались удары ногами. В один момент зашел в кабинет мужчина — с виду адекватный человек, как оказалось, он вскрывал мой телефон. Спросил у коллег, что тут происходит, я уже подумала про луч надежды и сказала, что в этом месте избивают людей. Тогда он взял меня за волосы и вытянул из кабинета, таскал по коридору. Я не могла представить, что такое может быть в 2020 году в центре Минска, — рассказывает Ольга.

С женщиной в ГУБОПиК попытались записать «покаянное» видео. Но выдавить из нее «признание» у силовиков явно не получилось. В видео, которое смонтировали на фоне двери, вставили «нарезки» с допроса Ольги. На нем женщина говорит только о том, что ее зарплата составляет 500 рублей, и что у нее есть BMW 2013 года выпуска. И больше ничего.

— На видео я была с мокрыми волосами, так как до этого момента на меня вылили литр воды. Я лежала на полу. И чтобы привести в сознание, один из сотрудников лил на меня воду из бутылки.

После допроса женщину завезли на Окрестина, где она провела 10 суток в нечеловеческих условиях. Дальше было СИЗО на Володарского. Там впервые после задержания Ольгу сводили в душ. После Окрестина Володарка ей показалась санаторием. В СИЗО женщина провела три месяца. Она сидела в одной камере с главным редактором TUT.BY Мариной Золотовой.

4 июля суд Фрунзенского района Минска признал Ольгу Ритус виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) и присудил женщине три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ольга Ритус была освобождена в зале суда, а спустя месяц сбежала из Беларуси.

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