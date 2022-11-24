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Гуменюк: Россияне понимают, что с юга Украины им придется отступать

  • 24.11.2022, 19:11
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Гуменюк: Россияне понимают, что с юга Украины им придется отступать

На южном плацдарме ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Південь» Наталья Гуменюк, информирует «Еспресо».

«Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в районе Армянска», – пояснила Гуменюк.

По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК «Південь», россияне уже осознают, что им придется уступать оккупированные территории.

«На правом берегу Днепра они строили многоуровневую оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. Потому что понимает, что придется отступать», - подчеркнула Гуменюк.

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