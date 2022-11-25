Хотел повторить «подвиг» прадеда: в Украине ликвидировали оккупанта с прической «Иван-дурак» 15 25.11.2022, 11:41

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Захватчик пошел воевать против ВСУ добровольно.

Российские оккупанты продолжают гибнуть в Украине. Украинские воины ликвидировали 33-летнего уроженца Томской области Дмитрия Черепанова.

Оккупант пошел воевать против украинцев добровольно: мечтал повторить «подвиг дедов». Об этом сообщает OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

«В Украине ликвидирован 33-летний уроженец Томской области с прической «Иван Дурак». Выдержка из некролога - «Его жизнь была яркой вспышкой (!?). Закончил 55 школу города Томска. Мечтал служить Родине, он сам принял решение пойти добровольцем, как когда-то его прадед, ветеран ВОВ». Под «яркой вспышкой» автор некролога в пару строк, наверное подразумевал последние мгновения жизни российского оккупанта», – написал журналист.

Исходя из некролога, оккупант, отправившийся в чужую страну, чтобы убивать ее жителей и разрушать города, «отличался повышенным чувством ответственности и справедливости». Он «жил, поддерживая и помогая другим" – видимо, именно с этой целью он и оказался в Луганской области, которая благодаря таким черепановым очень сильно пострадала от российской «помощи».

За уничтожение Луганщины оккупант даже получил посмертно «медаль». Впрочем, как водится в РФ, пропагандисты так и не удосужились выучить фамилии хотя бы своих же ставленников, поэтому в некрологе отмечено, что «указ» подписал некто «глава ЛНР Леонида Пасечкина».

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