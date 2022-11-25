Пионтковский: Путин устами Лукашенко наконец-то назвал цели войны 6 25.11.2022, 14:23

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Андрей Пионтковский

Цивилизованному миру придется принять важное решение по двум негодяям.

С начала агрессии Россия чуть ли не впервые смогла через Лукашенко и Пескова четко сформулировать задачи войны против Украины. Об этом «24 каналу» рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

Эксперт отметил, что на сегодня мир уже перешел на другой уровень понимания путинской проблемы и его агрессии против Украины.

«Устами двух негодяев – Пескова и Лукашенко Путин наконец четко сформулировал задачи и цели своей войны. Он заявил следующее: «Или украинский народ соглашается на уничтожение украинского государства, и тогда мы прекращаем их страдания, или украинский народ уничтожается», – объяснил публицист.

По его словам, никогда раньше «с такой предельной ясностью» путинская задача в войне не формулировалась.

«Эти страшные слова Лукашенко сказал, находясь физически в нескольких метрах от Путина – в кулуарах саммита ОДКБ в Ереване, который, кстати, тоже закончился позорным провалом для Путина и всей этой организации», – добавил Пионтковский.

По его мнению, эта информационная «новость» поставит весь цивилизованный мир перед «последним выбором».

«Мир собирается безразлично наблюдать за сознательным уничтожением целого народа? В последний раз такую «цель» ставил Гитлер при уничтожении еврейского народа на Ванзейской конференции в январе 1942 года, на которой приняли такое решение. Кстати, круглая дата – 80 лет. Но как мир отреагирует на путинско-лукашенковскую Ереванскую конференцию по уничтожению украинского народа?», – подчеркнул обозреватель.

Ванзейская конференция

Совещание пятнадцати чиновников правительства нацистской Германии и органов СС, состоявшееся 20 января 1942 года в берлинском районе Ванзе на вилле Марлье. На Ванзейской конференции определили пути и средства «окончательного решения еврейского вопроса» – программы геноцида еврейского населения Европы («Холокост»).

Смена риторики «путинферштееров»

Аналитик указал, что при всем скептицизме, недавнее заседание Совбеза ООН по поводу террористических атак России не было бесполезным, так как на нем российский представитель признался, что Кремль сознательно решил уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины и реакция на это была «даже несколько неожиданной».

«Понятно, что сказали представители США, но на меня произвела впечатление и для меня это как залог нового поведения Запада – реакция двух людей, которых мы записывали с вами еще вчера в такие «путинферштееры», которые отчаянно добивались от Украины и Зеленского, чего добивается Путин – капитуляции. Это Макрон и Папа Франциск», – подчеркнул политолог.

Он констатировал, что смена риторики кардинальна и несколько даже несвойственна для них.

«Макрон сказал, что происходящее – это военное преступление, которое не может остаться безнаказанным. Это новые слова Макрона в адрес Путина. А Папа Франциск пошел дальше. Он сравнил это преступление путинского режима с Голодомором, устроенным против Украины сталинским режимом в 1930-х годах», – резюмировал Пионтковский.

Скандальные заявления об уничтожении украинцев: что известно

Лукашенко на заседании ОДКБ призвал Владимира Зеленского остановиться, иначе Украина будет «полностью уничтожена». На самом деле диктатор транслировал свои страхи – уверен советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Аналогичные заявления произнес спикер Кремля Дмитрий Песков. Он уже не скрывает, что ракетный террор является банальным шантажом, чтобы принудить Украину к переговорам. Поэтому теперь путинская марионетка решила повторить тезис о том, что якобы руководство Украины может согласиться на условия россиян, и тогда страдания прекратятся.

24 ноября Европарламент утвердил революцию, в которой говорится, что режим Лукашенко вместе с Россией должен ответить за военные преступления в Украине. Его нужно привлечь к ответственности.

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