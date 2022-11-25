Российские пропагандисты опозорились «вбросом» о Польше

Российские пропагандисты опозорились «вбросом» о Польше3
- 25.11.2022, 15:50
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Их выдал один нюанс.
Русские пропагандисты поражают новыми нелепыми фейками. На этот раз они заявили, что Польша «сгоняет военную технику в Украину», или «стягивает к границам с Беларусью», но их выдал один нюанс, сообщает УНИАН.
На фрагменте пропагандистской программы ведущая утверждает, что Польша снова бряцает оружием и готовится отправить колонны военной техники в Украину или границы с Беларусью.
Впрочем, фейк роспропаганды выдал один нюанс - для сюжета использовали кадры с парада военной техники на День независимости Латвии. Пропагандистов не смутили даже латвийские флаги.