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Российские пропагандисты опозорились «вбросом» о Польше

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  • 25.11.2022, 15:50
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Российские пропагандисты опозорились «вбросом» о Польше

Их выдал один нюанс.

Русские пропагандисты поражают новыми нелепыми фейками. На этот раз они заявили, что Польша «сгоняет военную технику в Украину», или «стягивает к границам с Беларусью», но их выдал один нюанс, сообщает УНИАН.

На фрагменте пропагандистской программы ведущая утверждает, что Польша снова бряцает оружием и готовится отправить колонны военной техники в Украину или границы с Беларусью.

Впрочем, фейк роспропаганды выдал один нюанс - для сюжета использовали кадры с парада военной техники на День независимости Латвии. Пропагандистов не смутили даже латвийские флаги.

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