«Если ставят трехмесячную визу — это уже праздник» 1 26.11.2022, 12:42

1,890

Рассказ консультанта, который помогает белорусам получать «шенгены».

Попытки получить шенген в Беларуси сродни квесту: огромные очереди и очень дорогие посредники. Но можно ли оформить визу самостоятельно? Какие страны лояльнее всего относятся к белорусам? И что будет дальше с местами в консульствах?

«Зеркало» поговорило с консультантом, который помогает с визовыми вопросами.

Александр попросил поговорить на условиях анонимности, поэтому мы не указываем его имя. Но все данные есть в редакции.

«Если ставят трехмесячную визу — это уже праздник»

Поскольку «традиционные» для получения виз Польша, Литва, Латвия и Эстония не выдают туристический шенген, то самая большая визовая нагрузка сейчас идет на Италию, Испанию, Грецию и Германию. Для белорусов это сейчас основные страны, которые открывают визу типа С.

— Хлебные крошки остаются, например, венгров и французов. Почему я говорю «хлебные крошки», потому что туда не так много желающих податься, а требования к необходимым документам для открытия виз, более жесткие, чем у перечисленных четырех стран, — объясняет наш собеседник. — К примеру, венгры любят, чтобы все билеты и отели были оплачены (а не просто забронированы). При этом статистика отказов достаточно высокая. Есть истории о том, что у людей были оплачены отели на 1500 евро, выкуплены авиабилеты, но им поставили отказ. Если мы говорим о Франции, то там совершенно непонятная система записи: иногда выбрасывают какие-то свободные слоты на сайт посольства, но никто не понимает системности. Но когда дату словили, то подаются они спокойно. Статистика получения виз там хорошая. Но это всего десяток случаев за последний месяц. Поэтому люди выбирают страны, более лояльные документам. Куда можно подаваться с бронью отеля, например, а не с оплатой. Таким образом риск влететь на деньги минимальный, даже если будет отказ.

Что касается сроков, на которые сейчас можно получить визу, то Александр говорит о довольно большом проценте получения многократных виз в Италию: довольно часто белорусы получают как годовые, так и двухлетние.

— У Италии не очень большой процент отказов. Поэтому записаться на подачу довольно сложно, — объясняет консультант. — Что касается Греции, то они часто ставят визы только на срок поездки. Там процент отказов высокий. Я это связываю с планом на отказы, потому что иногда отказы ставятся необоснованно. Например, может быть отказ на полностью оплаченные поездки, на семейные туры в семейные отели, которые 100% должны одобрить. Также греческие визы часто ставятся только на срок поездки. До недавних пор испанцы ставили визы довольно неплохо. Но недавно ситуация ухудшилась. Скорее всего, они ассоциируют белорусов с русскими (консульство Испании, которое выдает эти визы, находится в Москве). Если раньше мы могли надеяться на то, что можно получить испанский шенген хотя бы на полгода, то сейчас если ставят трехмесячную визу — это уже праздник.

Что касается Германии, то Александр говорит, что с туристическим немецким шенгеном и раньше были вопросы.

— Они под своим углом ставят визы. Кому-то могут на три года гостевую визу, кому-то — отказ на ровном месте, — объясняет он. — Мы с уважением относимся к консульству и не можем ничего диктовать.

«Огромное число людей подается на гуманитарные визы, не имея реальных оснований»

Особняком стоит Польша. По словам Александра, сейчас единственный тип виз С, которые выдает страна — это деловой.

— Но мест на эти визы настолько мало, что люди по нескольку месяцев не могут записаться даже с помощью агентства, — говорит он.

При этом Польша активно одобряет белорусам национальные визы D: гуманитарные и рабочие. Например, по программе Poland. Business Harbour для IT-специалистов.

Александр говорит, что польское направление остается самым популярным, поэтому в консульства и посольства этой страны огромные очереди.

— Каждую среду примерно 15−20 тысяч человек пытается записаться на польскую визу, — говорит Александр. — Огромное число людей подается на гуманитарные визы, не имея реальных оснований. Потому что эта виза им кажется простой. Трафик на «гумку» огромный. Из-за этого мы получаем нецелевые запросы, поэтому всем остальным записаться гораздо сложнее. Если бы поляки немного бы ужесточили механику записи и обработки заявлений на гуманитарные визы, мы получили бы больше свободного пространства в системе записи.

По словам Александра, Польша постоянно уменьшает количество «окон» на подачу документов. А вот число желающих — нет. Поможет ли регистрация через межбанковскую систему идентефикации (МСИ) решить вопрос огромных очередей, неизвестно.

— Если МСИ как-то поможет людям записаться на подачу, я вас заверяю, возовые консультанты искренне порадуются, потому что перераспределится нагрузка с других стран, градус напряжения станет меньше, — считает эксперт. — Но, скажу честно, я не думаю, что верификация через МСИ значительно изменит ситуацию. Дополнительный шаг в системе бронирования мест на подачу — это ощутимая нагрузка для большого числа заявителей. Многим людям сложно иногда найти сайт визового центра в интернете, не говорят уже про какую-то верификацию.

«С ботами история уходит в прошлое, потому что сайты оптимизируются»

Огромные очереди, по словам Александра обусловлены ажиотажем, у которого есть четкие волны.

— Первая волна была в феврале-марте. Тогда все было заполнено желающими получить визы. Их было в десятки, а то и сотни раз больше обычного. Потом в России случилась мобилизация. Конечно же на фоне этой новости мы получаем увеличение трафика, — объясняет собеседник. — Тогда, конечно, визовые агентства подключаются. Визовые услуги опять становятся дорогими. Это история про то, что запись может доходить до 1000−1500 рублей. Это правда.

— Я не могу сказать точно, какими ресурсами пользуются агентства: у кого-то условно пять менеджеров сидит и круглосуточно мониторят сайты посольств (и это прозрачная процедура: человек платит деньги и за него мониторят сайты посольств).

— Возможно, кто-то использует ботов. Но с ботами история уходит в прошлое, потому что сайты оптимизируются. Бот не пройдет туда с такой простотой, как он это делал раньше. Например, сейчас визовый центр Польши оптимизировал свою работу, чтобы противостоять любым моментам, связанным с неестественной резервацией мест. Они постоянно оптимизируют эти процессы и говорят, усилили защиту и придумали кучу капч, они понимают, с какого IP идет большой трафик. Невозможно с одного компа забронировать сразу 100 мест. Этот IP блокируется.

По словам Александра, несмотря на то, что многие белорусы думают, что для получения визы им нужно заплатить за место в очереди, бесплатно зарегистрироваться в посольство тоже получится.

— Таких историй десятки, а то и сотни. Люди благополучно записываются на абсолютно любой шенген — Италии, Германии, Греции и Испании без помощи визовых агентств. Достаточно чуть-чуть больше потратить времени, чем час-два, пообновлять страничку с календарем визового центра — и можно словить дату. Сейчас нет такого, что постоянно висят сайты, ситуация и правда, сильно изменилась, — отмечает он. — Потом, когда ажиотаж спадает, открывается Греция и дает возможность записаться, хоть на неделю, хоть на две вперед. Хоть на Витебск, хоть на Минск. В Витебске даже можно было записаться на греческую визу, придя в визовый центр или позвонив по телефону. Но на сайте центра этой информации не было.

— Поэтому, если мы говорим о том, что визовое комьюнити знало какие-то лайфхаки, то они заключаются иногда в том, что можно ножками прийти в визовый центр и там найти окошко для подачи, — объясняет консультант. — Или, например, в посольстве Италии в июне была открыта запись на ноябрь, но не было понятно, куда делся октябрь. А потом декабрь открылся в сентябре. Поэтому консультанты иногда дает человеку информацию, которую тот сам никак не может найти. Конечно, за это могут брать какие-то деньги. Большие или маленькие, я уже не знаю.

«Если выдачу виз приостановит хотя бы одна страна, нагрузка вырастет, если две — это будет катастрофа»

По словам Александра, даже страны ЕС стараются сокращать количество выданных виз или уменьшать их «качество»: например, сокращать сроки.

— Если в феврале-марте те же латвийцы и эстонцы еще ставили визы, то потом они отвалились. Трафик перешел на другие страны. Сначала они увеличили количество мест, потому что спрос рождает предложение. Но потом эти квоты стали сужаться. Негласно это связано с тем, что есть распоряжение Еврокомиссии ухудшать качество виз для россиян, плюс вводились дополнительные проверки. Эхом это отразилось и на белорусах, — объясняет консультант. — Никто открыто не говорит о том, что это касается белорусов, но мы понимаем, что, скорее всего, это ключевая причина. И есть прогноз на дальнейшее сужение визовой поддержки. Процесс не останавливается. Я вижу, что становится хуже — визовых центров стало меньше и мест тоже. В перспективе визы станет получать еще сложнее. Если у нас закрываться одна из ключевых стран, например, Италия, нагрузка вырастет, если две, то это будет катастрофа. Мы получим картину еще большего хаоса: люди будут получать отказ на отказе, это их будет толкать их на то, чтобы искать «альтернативные» пути. Под ними я понимаю «нецелевое» использование виз, как с гуманитарными. Люди же пытаются их открыть не потому что они «халявные». Они понимают какие риски есть с этой визой, но другого ничего просто сделать не могут. Мы загнаны в такое положение и выжимаем из ситуации все, что можем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».