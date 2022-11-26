«Корм для собаки подорожал на $40» 3 26.11.2022, 16:02

Что происходит в белорусских зоомагазинах.

За последние несколько месяцев с прилавков белорусских зоомагазинов и супермаркетов исчезли некоторые виды кормов для кошек и собак как европейского, так и российского производства, пишет myfin.by.

Владельцы питомцев вынуждены в срочном порядке искать замену привычным паштетам, рагу и мясным подушечкам известных брендов. Но не всегда альтернативный вариант еды для животных отличается доступностью по цене и приемлемым качеством. Хозяева питомцев поделились тем, как решают вопрос с питанием своих подопечных. А поставщики кормов рассказали, каким будет ассортимент в ближайшее время.

За два года корм для собаки подорожал на 100 рублей

Анна взяла собаку 5–месячным щенком, который к тому времени был приучен к корму премиум–класса Hill's. В начале 2020 года 14–килограммовая упаковка такого корма стоила 131 рубль.

– Большой пачки хватает месяца на два–три.

Когда собака подросла, хозяйка перевела ее на ProPlan американского бренда Purina. С 2020 по 2022 пачка корма весом 14 кг подорожала: со 126 до 152 рублей.

Поэтому девушка по финансовым обстоятельствам вынуждена была перевести питомца на более дешевый корм Dog Chow этого же производителя. Его упаковка обходилась практически вдвое дешевле – 70–80 рублей. Недавно Анна выложила за этот же корм 127 рублей и говорит, что брала его со скидкой.

– Сейчас Dog Chow вообще нет в продаже. Пока еще есть ProPlan, как российского, так и европейского производства, но без скидок и акций он стоит около 220 рублей. Так что мы к нему точно не вернемся в ближайшее время.

Чтобы определиться, чем кормить собаку, Анна проконсультировалась в зоомагазине – уточняла, какие корма есть в наличии и с большой долей вероятности будут поставляться в ближайшее время.

– Посоветовали итальянский корм на развес по 7 рублей за килограмм. Взяла на пробу с таким расчетом, чтобы нам хватило до конца года. Дальше буду смотреть, что есть в продаже и сколько стоит. Планирую закупаться заранее, чтобы хватило надолго.

По словам Анны, именно так поступили ее знакомые–собачники, у которых питомцы имеют проблемы со здоровьем и питаются специализированным кормом.

– Они еще весной закупились большими упаковками и не прогадали, потому что корм либо пропал из продажи, либо значительно подорожал. У меня, к сожалению, в тот момент не было свободных средств на такую закупку.

Анна говорит, что резкая смена корма не идет собакам на пользу. Переход должен быть плавным, с подмешиванием нового продукта к старому, чтобы не возникло нарушений в пищеварении. Иначе к проблеме поиска корма добавится необходимость оплачивать ветеринарные услуги.

Привычные корма пропали из продажи – перевела кота на «человеческую» еду

У Светланы уже третий год живет кот породы скоттиш–фолд, от которого отказались прежние хозяева. Животное в возрасте, ему примерно 14 лет. В еде неприхотлив, поэтому до недавнего времени в его рационе были не только влажный корм Felix и Whiskas, но и недорогой сухой корм One от Purina.

Примерно год назад питомец Светланы перенес серьезное вирусное заболевание, после которого у него начали кровоточить десны, а потом выпала часть зубов. От сухого корма One пришлось отказаться, встал вопрос о его замене.

– Ветеринар посоветовала не слишком жесткий сухой корм Pro Plan Dental Plus, который удалось найти только в одном зоомагазине. Первый раз его покупала за 23 рубля (пачка 1,5 кг), второй раз отдала 34 рубля за упаковку, – говорит хозяйка кота.

Ее питомец ест сухой корм с трудом и не всегда, пачки хватает примерно на два месяца. Поэтому Светлана купила ему на пробу несколько паучей влажного корма Royal Canin Instinctive, рассчитанного на животных с чувствительными деснами.

– Один пакетик (85 г) стоит 2 рубля, но это тот редкий случай, когда кот даже не притронулся к еде.

Зато ему пришлись по душе консервы Schesir, за одну баночку на 85 граммов хозяйка еще несколько месяцев назад выкладывала по 3,5 рубля.

– Сейчас этот корм сложно найти в продаже. А те магазины, в которых еще остались консервы, выставили ценники в районе 8–10 рублей за баночку. Что касается привычных Felix и Whiskas, то они время от времени тоже пропадают из магазинов. И цена выросла: раньше пакетик такого корма можно было купить за 60–70 копеек, теперь он стоит рубль и выше, если не на акции.

В итоге Светлана стала добавлять в рацион питомца предварительно измельченное сырое либо отварное куриное филе, вареную рыбу и свиной фарш. Говорит, что килограмм «человеческой» еды обходится тоже недешево, примерно в 12–15 рублей.

– Крупного куриного филе коту, который весит 6 кг и не страдает от отсутствия аппетита, хватает на один день. Стоит такой кусочек примерно 3–4 рубля.

Также Светлана говорит, что из зоомагазинов и ветеринарных аптек пропали дешевые антигистаминные препараты и капли от блох. Обычно для своего кота она покупала препарат «Ирбис», который содержит в себе натуральные инсектициды, его питомец переносил очень хорошо.

– Отдавала за один флакон средства что–то около 2,5–3 рублей, сейчас его трудно найти в продаже. Видела в одной онлайн–аптеке упаковку из 5 флаконов за 21 рубль, но мне столько не нужно.

В ближайших от дома аптеках ей предложили более дорогие средства от блох, в итоге она купила за 8 рублей препарат «Барс».

«Замену исчезнувшим кормам всегда можно найти»: мнение поставщиков

Поставщики продукции таких ходовых брендов как Whiskas, Kitekat, Friskes признаются, что российские предприятия, где изготавливаются корма, испытывают проблемы с сырьем из–за санкций, поэтому производство продукции существенно сократилось.

– Цены, соответственно, поползли вверх, и сегодня многие белорусские импортеры просто отказываются везти сюда продукцию, на ней теперь сложно заработать, – рассказал представитель одной из белорусских компаний–поставщиков.

По его словам, с американскими и европейскими кормами проблемы возникли по другой причине: из–за введения санкций произошли серьезные сбои в логистике.

– Те компании, которые решили вопрос с транспортировкой кормов, закладывают в их стоимость затраты на доставку окружным путем. Поэтому цены в розницу, несмотря на ограничение торговой надбавки, тоже растут.

Представитель еще одного крупного импортера кормов для животных рассказал, что продукция некоторых брендов в Беларусь сейчас действительно не поставляется. Но есть множество альтернативных производителей, с которыми компания уже начала работать.

– У нас на подходе из–за рубежа 25 фулл–треков с кормом различных марок, так что владельцам питомцев не о чем беспокоиться.

«Без кормов не останемся, вопрос только в цене»: мнение ветеринаров

То, что домашние животные без кормов не останутся, у ветрачей не вызывает сомнения. Вопрос в стоимости продуктов и их качестве. Владелица клиники «СимбаВет» Юлия Ашейчик отмечает, что существенно подорожали специализированные корма для питомцев, у которых есть проблемы со здоровьем. А вот стоимость обычных консервов и сухих продуктов выросла ненамного.

– Да, исчезли некоторые виды кормов, но в Беларуси все еще доступна продукция таких брендов, как Royal Canin и Purina. Плюс много продукции российских производителей нормального качества. Так что найти замену не сложно.

Правда, специалист предупреждает, что подбор корма для питомцев – вопрос, который решается индивидуально. И если кошка или собака плохо усваивают новые консервы либо мясные подушечки, отказываются от еды, стоит проконсультироваться с ветеринарным врачом в вопросах питания питомца.

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