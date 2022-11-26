Украина освободила из российского плена еще 12 человек 26.11.2022, 16:14

В том числе защитников Мариуполя и острова Змеиный.

Украина вернула из российского плена еще 12 человек. Среди них девять военных и трое гражданских. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

- Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них - 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских - супруги и муж, считавшийся пропавшими без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов, - написал Ермак.

По его словам, домой возвращаются воины, защищавшие в частности Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

Также Ермак добавил, что за последнюю неделю удалось вернуть из российского плена 98 украинцев.

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