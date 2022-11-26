закрыть
26 ноября 2022, суббота, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина освободила из российского плена еще 12 человек

  • 26.11.2022, 16:14
Украина освободила из российского плена еще 12 человек

В том числе защитников Мариуполя и острова Змеиный.

Украина вернула из российского плена еще 12 человек. Среди них девять военных и трое гражданских. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

- Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них - 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских - супруги и муж, считавшийся пропавшими без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов, - написал Ермак.

По его словам, домой возвращаются воины, защищавшие в частности Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

Также Ермак добавил, что за последнюю неделю удалось вернуть из российского плена 98 украинцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»