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Что изменится в Беларуси с 1 декабря?

  • 26.11.2022, 20:28
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Что изменится в Беларуси с 1 декабря?

Одно из изменений коснется «тунеядцев».

В Беларуси изменится график движения поездов, автомобилистам нужно подготовить свои машины к зиме. Подробнее о том, что изменится для белорусов в декабре, рассказывает myfin.by.

О «тунеядцах»

В отношении списков так называемых тунеядцев предусмотрены корректировки (с 1 декабря).

Постановлением совмина от 28 сентября 2022 г. № 651 внесены изменения в постановление совета министров Беларуси от 31 марта 2018 г. № 239.

Согласно новой редакции, выполняющим работы, услуги по гражданско–правовым договорам необходимо будет подтвердить получение вознаграждения за выполненную работу либо оказанную услугу.

«Занятыми в экономике» будут считаться только женщины (ранее и мужчины), которые воспитывают ребенка до 7 лет, троих и более детей, а также ребенка–инвалида.

К занятым с декабря будут отнесены и члены совета директоров или наблюдательного совета фирм и организаций, при условии выплаты им вознаграждения.

Нужно «переобуть» автомобили

ГАИ напоминает, что с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобиль должен быть оборудован зимними шинами. Тем автомобилистам, которые вовремя не перейдут на зимние шины, грозит штраф.

Поезда пойдут по новому расписанию

Как сообщили в пресс–центре БЖД, с 11 декабря Белорусской железной дорогой вводится в действие график движения поездов на 2022–2023 годы

Всего в графике по сети Белорусской железной дороги предусмотрено курсирование 389 пар поездов.

С 11 декабря международные пассажирские перевозки в сообщении Беларусь – Россия будут организованы по основным пассажирообразующим направлениям в прямом и беспересадочном сообщении с Москвой, Санкт–Петербургом, Адлером, Анапой, Мурманском и Калининградом.

На летний период 2023 года увеличена периодичность курсирования поезда до Анапы, который будет следовать через день. Кроме того, сокращено время нахождения в пути в обоих направлениях более чем на два часа.

По маршруту Минск–Санкт–Петербург в летний период 2023 года, а также в пиковые периоды перевозок назначен дополнительный поезд.

Минск и город Псков в новом графике движения свяжут вагоны беспересадочного сообщения Псков – Минск – Псков, которые также будут курсировать в период увеличения пассажиропотока.

Во внутриреспубликанском сообщении внимание уделено усилению транспортных связей регионов.

В сообщении между Минском и областными центрами отдельные поезда, курсирующие, в том числе и в режиме безостановочного следования, будут преодолевать расстояние до Могилева за 2 часа 43 минуты, Гомеля – 2 часа 50 минут, Бреста и Витебска – 3 часа, Гродно – 3 часа 52 минуты.

По предвыходным, выходным и праздничным дням предусмотрены дополнительные поезда по наиболее популярным у пассажиров маршрутам как в пределах страны, так и в сообщении с Москвой и Санкт–Петербургом.

График движения поездов региональных линий экономкласса предусматривает курсирование 259 пар поездов этой категории. Подробную информацию можно получить на сайте БЖД.

«Белавиа» будет летать в Дубай

С 1 декабря «Белавиа» будет летать по маршруту Минск–Дубай (аэропорт DXB)–Минск. Рейсы – 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.

В настоящий момент авиакомпания выполняет прямые рейсы в Шарджу. Полеты в этот город будут выполняться по текущему расписанию.

Авиаперевозчик сообщил расписание полетов в Дубай (DXB) по местному времени:

Минск–Дубай: 02:30 – 09:50

Дубай–Минск: 10:50 – 16:15

Каникулы для школьников и «продленные» выходные на Новый год

У школьников с 25 декабря начинаются зимние каникулы.

А в конце декабря для всех белорусов приятным бонусом к новогодним праздникам станет «дополнительный» выходной день (2 января), введенный в Беларуси еще в конце 2019 года. То есть, новогодние дни 31 декабря и 1 января продлятся выходным днем 2 января, который приходится на понедельник. В 2021 и 2022 годах этот новый выходной попадал на воскресенье и субботу соответственно.

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