Сегодня в Варшаве пройдет акция в честь героев Слуцкого вооруженного восстания 27.11.2022, 9:14

Начало - в 16.00 на площади Железных Ворот.

27 ноября в 16.00 в Варшаве состоится акция памяти по случаю 102-й годовщины Слуцкого вооруженного восстания (1920-2022).

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Акция пройдет на площади Железных Ворот (plac Żelaznej Bramy) в центре польской столицы.

Планируется выступление ряда политиков Беларуси и Польши в знак солидарности с белорусами, продолжающими борьбу за освобождение своей станы.

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