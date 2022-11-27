В Беларуси вводят много налоговых изменений, которые затронут почти каждого 1 27.11.2022, 10:13

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Самая полная подборка правок по налогам.

Чиновники рассматривают возможность повысить в 2023 году многие налоги как для физлиц, так и для бизнеса. Речь идет в том числе о фиксированном сборе для тех, кто сдает в аренду недвижимость, а также о едином налоге с ИП и иных физлиц. Власти также хотят повысить ставки земельного налога. А еще — ввести налоговые изменения для тех, кто попал в базу «тунеядцев», а также уехал за границу.

Журналисты zerkalo.io составили подборку основных изменений, которые чиновники хотят ввести в Налоговый кодекс.

Уточним, что эти возможные налоговые изменения еще не приняты. При этом утвержденный окончательный вариант правок чиновников в Налоговый кодекс может отличаться от предварительных версий правок в этот документ.

Повышение налогов на недвижимость и землю

В 2023 году планируют заметно поднять земельный налог. Повышение коснется и населения, и бизнеса. Рост — на уровне 19%. К примеру, ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны намерены повысить до 14,71 рубля за гектар (сейчас — 12,32 рубля). Рост — 19%. Для жилой усадебной зоны налог сейчас составляет 24,61 рубля за гектар, его хотят поднять до 29,38 рубля. Повышение — на 19,4%. Для бизнеса также планируют повысить земельный сбор. Так, сейчас налог для автомобильных рынков, игорных заведений, торговых центров и рынков составляет 184,52 рубля за гектар. Его хотят поднять до 220,32 рубля. Рост — на 19,4%.

В 2023 году также планируют повысить налог на первую квартиру. Как анонсировали в МНС, рост составит около 10%. Однако в проекте изменений в Налоговый кодекс, который находится в распоряжении редакции, предусмотрено более высокое повышение. К примеру, для квартир в Минске — на 11,1%.

Возможный рост подоходного налога и сбора на прибыль

В 2023 году хотят поднять ставку налога на прибыль до 20%. Сейчас он составляет 18%. Но областные Советы депутатов и Мингорсовет депутатов могут увеличивать стандартную ставку этого сбора на два процентных пункта. Некоторые регионы в этом году воспользовались такой возможностью. В 2023-м их хотят лишить такой возможности, вместо этого могут ввести по всей стране ставку налога на прибыль на уровне 20%.

Чиновники также планируют в 2023 году продлить для операторов сотовой связи действие повышенного налога на прибыль. Последние два года этот сбор составляет 30% (ранее — 18%). Повышенный налог, как планируется, будет действовать до 1 января 2025 года.

Власти хотят также повысить подоходный налог для некоторых физлиц. К примеру, планируют поднять сбор на превышение расходов над доходами — до 26%. Сейчас этот налог, который взимают с суммы превышения, составляет 20%. Последний раз его повышали с начала этого года, до этого налог был на уровне 16%.

С 20% до 26% также намерены поднять подоходный налог за зарплаты в конвертах.

Подоходный налог в 26% также хотят ввести для физлиц, которые занимаются предпринимательством без госрегистрации или незаконной деятельностью как ИП. Также чиновники намерены поднять ставку подоходного налога с физлиц в отношении доходов, который получают ИП, нотариусы от осуществления соответствующей деятельности. Сейчас этот сбор составляет 16%, его хотят повысить до 20%.

Налоговые вычеты

В 2023 году хотят пересмотреть размеры некоторых налоговых вычетов, а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом. К примеру, доходы от дарения, которые не облагают подоходным налогом, предлагается поднять до 9338 рублей (сейчас — 8078 рублей). Белорусы могут получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. С суммы превышения нужно заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам года.

Также предлагается увеличить налоговые вычеты. К примеру, стандартный налоговый вычет при определенном уровне дохода хотят поднять до 156 рублей в месяц, если доход в общей сумме не превышает 944 рубля в месяц (сейчас — 135 и 817 рублей соответственно).

Новые способы, как собрать денег с «тунеядцев» и уехавших за границу

Чиновники хотят повысить ставки консульского сбора. К примеру, ставку за рассмотрение заявления о выходе из гражданства Беларуси хотят поднять до 400 евро (сейчас — 250 евро).

Плату за регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, планируют поднять до 100 евро, а расторжения — 200 евро. Сейчас — по 50 евро. Чиновники также заметно хотят поднять ставку за регистрацию перемены фамилии, собственного имени и отчества, включая выдачу свидетельства — до 200 евро. Сейчас — 70 евро. За проставление апостиля на официальном документе в дипломатических представительствах и консульствах хотят взимать 50 евро вместо нынешних 35.

Чиновники также придумали очередные изменения для «тунеядцев», на этот раз — налоговые. Налоговики хотят по-новому проводить камеральные проверки соответствия расходов доходам физлиц, которые как минимум пять лет непрерывно числятся незанятыми в экономике, а также включены в базу «тунеядцев». Проще говоря, речь про тех, кто по данным чиновников официально не работал больше пяти лет и не участвовал в финансировании расходов государства. Именно для этих людей хотят ввести изменение, которое касается проверок по соответствию доходов и расходов.

Для таких «тунеядцев» чиновники хотят при проверке их доходов и расходов не включать в денежные поступления подаренные средства, полученные займы, а также переданные на хранение деньги.

Исключение планируют сделать для таких доходов, которые были получены от родственников, в том числе родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, бабушек и дедушек. Но такие доходы не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. Но и здесь хотят прописать ограничение. Общая сумма таких денежных поступлений от родственников не должна превышать 100 базовых величин (на сегодня это 3200 рублей) в течение года, в противном случае придется заплатить подоходный налог в 10%. Этот сбор будут брать с суммы превышения.

Хотят повысить ставки акцизов на алкоголь и сигареты

В 2023 году также планируют поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Так, сейчас для первой ценовой группы сигарет ставка акцизов составляет 43,56 рубля за 1000 штук сигарет, а второй — 91,36 рубля.

В проекте изменений в Налоговый кодекс прописали, что с 1 января 2023 года ставки акцизов для сигарет первой ценовой группы хотят поднять до 55,6 рубля, с апреля — до 66,25 рубля, с июля — до 78,97 рубля, а в октября — до 95,59 рубля.

Для второй ценовой категории повышение составит поэтапно 107,93 рубля (с января), 119,09 рубля (с апреля), 131,38 рубля (с июля), 147,03 рубля (с октября).

То есть ставки акцизов на сигареты первой ценовой категории могут вырасти к октябрю следующего года почти на 120% по сравнению с нынешними, а второй — примерно на 61%.

Проектом правок в Налоговый кодекс также предлагается поднять ставки акцизов на жидкости для электронных систем — до 0,77 рубля за 1 мл. Напомним, с этого года они составляют 0,15 рубля за 1 мл.

Планируется также увеличение ставок акцизов на пиво, пивной коктейль — с 38 до 45 копеек за литр готовой продукции.

На сидр тоже намерены поднять ставки — до 69 копеек за литр (сейчас — 58 копеек).

Ставки на фруктово-ягодные натуральные вина крепостью до 13 градусов хотят поднять почти на 17%, а больше 13 — почти на 20%.

Как могут изменить суммы единого налога для ИП и физлиц без ИП

Чиновники хотят существенно поднять единый налог для индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП. К примеру, для репетиторов в Минске — с 82 до 164 рублей месяц, а для строителей — с 292 до 438 рублей.

Налоговики хотят по-новому искать тех, у кого расходы превышают доходы

В Беларуси хотят ввести новшество по поиску тех, кто живет не по средствам. Налоговики намерены поднять сумму превышения расходов над доходами, при которой запрашивают пояснения, где человек взял «лишние» деньги.

В проекте изменения в Налоговый кодекс прописали, что сумма превышения расходов над доходами должна составлять не меньше 1000 базовых величин (32000 рублей), чтобы запрашивать пояснения, откуда «лишние» средства. Сейчас эта сумма вдвое меньше — 500 базовых.

При этом налоговая, как и сейчас, сможет в некоторых случаях запрашивать пояснения и при суме меньшей 1000 базовых. Речь о ситуациях, когда поступает запрос от силовиков или других контролирующих госорганов. В таком случае налоговики проводят проверки при любых суммах превышения расходов над доходами.

Налоги для владельцев агроусадеб и ремесленников

В 2023 году планируют поднять налоги для тех, кто занимается агроэкотуризмом, а также для владельцев агроусадеб. Для тех, кто занимает агротуризмом, — до 37 рублей в месяц. Сейчас этот сбор составляет 31 рубль. Последний раз этот налог повышали с начала этого года.

Для ремесленников в 2023 году хотят ввести налог в размере 6 рублей в месяц. За год выйдет 72 рубля. Сейчас сбор — 62 рубля в год.

При этом для ремесленников и владельцев агроусадеб предусмотрена возможность перейти на уплату налога на профессиональный доход, который появится в Беларуси со следующего года.

Налог на собак тоже хотят поднять

Для владельцев собак также намерены пересмотреть налоги в сторону повышения. Этот сбор должны платить те, чьим собакам больше трех месяцев. Его надо вносить один раз в три месяца. Сейчас ставка этого сбора составляет 9,3 рубля, а за потенциально опасные породы собак — 46,5 рубля.

Проектом изменений в Налоговый кодекс предусмотрено, что размеры этих сборов могут вырасти до 11,1 рубля и 55,5 рубля соответственно.

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