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«Возьму с собой Хрюшу»: российская пропагандистка собралась на фронт, чтобы «остановить» украинскую армию

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  • 27.11.2022, 11:17
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«Возьму с собой Хрюшу»: российская пропагандистка собралась на фронт, чтобы «остановить» украинскую армию

Телеведущая детской программы озвучила бредовый план.

Российская пропагандистка и телеведущая Ангелина Вовк поделилась своим способом, как заставить Украину капитулировать в войне. Она заявила, что может приехать на фронт с героями своей программы «Хрюшей» и «Степашей» и будет призывать украинцев «остановиться».

Такими методами «остановки войны» пропагандистка поделилась в эфире одной из российских телепрограмм. Ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» вполне серьезно заявила, якобы «нужно остановить украинцев». О том, что это Россия развязала кровавую войну против Украины и совершает преступления против мирного населения, российская телеведущая почему-то умолчала.

По ее словам, украинцев якобы нужно «заставить посмотреть на эти события по-другому».

«И я сказала своей приятельнице, что я возьму «Хрюшу» и «Степашу» и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам», – сказала ведущая.

Она отметила, якобы у нее тоже есть украинская кровь, и украинцам она тоже сказки читала.

«И думаю: вдруг меня услышат. А просто мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка из передачи «Спокойной ночи, малыши» и они услышали бы мой голос. Я бы сказала: «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь, что вы делаете? Вы же хорошие!», – заявила пропагандистка.

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